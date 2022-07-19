Porsche разрабатывает электрический кроссовер, который превзойдет Macan

В ходе мероприятия Capital Markets Day, которое прошло в центре исследований и разработок Porsche в немецком Вайсахе, глава компании Оливер Блюм объявил о расширении линейки электромобилей. Он анонсировал появление электрического кроссовера, который, как ожидается, будет больше и дороже Macan. Его производство организуют на заводе марки в Лейпциге. С запуском новинки компания приблизится к заветной цели продавать до 80 процентов электрифицированных машин к 2030 году.

Фото: © Porsche © Porsche

«Появление новой батарейной модели позволит нам укрепиться в сегменте роскошных автомобилей», — заявил Блюм. Он добавил, что новинка будет относиться к классу машин «с более высокой стоимостью», из чего можно сделать вывод, что она окажется дороже электрического Macan и будет позиционироваться выше Cayenne.

Слухи об этой модели впервые появились еще в прошлом году. Тогда Automotive News со ссылкой на дилеров марки сообщало, что немецкий автопроизводитель разрабатывает некую флагманскую модель с тремя рядами кресел и семью посадочными местами.

Тогда же было озвучено предположение, что кроссовер станет частью таинственного проекта Landjet (по другим данным — Artemis), а значит, его компоновка и техническая составляющая будут унифицированы с аналогичными моделями Audi и Bentley.