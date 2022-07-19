Перечислены самые ненадежные японские автомобили

Эксперты американского издания HotCars составили рейтинг самых проблемных машин японских марок. В него вошли пять моделей, которые доставляют больше всего хлопот своим владельцам.

Фото: Mazda Mazda

Так, абсолютно ненадежным признана Mazda RX-8. Самыми слабыми местами модели являются роторно-поршневой двигатель, который расходует много масла, катализатор, стартер и цилиндры сцепления.

На втором месте находится кроссовер Subaru Ascent. По подсчетам экспертов, уровень надежности модели составляет лишь 18 баллов из 100 возможных. Третье место занимает седан Infiniti Q50. Автомобили 2014 года выпуска компания отзывала для ремонта уже семь раз. Большинство дефектов касались систем безопасности.

На четвертом месте — пикапы Nissan Titan 2004—2006 годов выпуска. Такие автомобили попали, в общей сложности, под 20 отзывных кампаний. В основном у этой модели выходит из строя коробка передач, вентилятор кондиционера, ремни безопасности и блок управления двигателем.

Наконец, пятое место занимает минивэн Honda Odyssey 2002—2004 модельных годов. Модель отзывали для ремонта 15 раз. У таких машин часто заклинивали сдвижные двери и замок зажигания. Выходили из строя подушки безопасности, катализатор, коробки передач, система рециркуляции выхлопных газов и тормоза.