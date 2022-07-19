Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+30° в 
USD 55.44EUR 56.45
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: Эксперты HotCars перечислил самые ненадежные японские автомобили

Газета.Ru

Эксперты американского издания HotCars составили рейтинг самых проблемных машин японских марок. В него вошли пять моделей, которые доставляют больше всего хлопот своим владельцам.

Перечислены самые ненадежные японские автомобили
Фото: MazdaMazda

Так, абсолютно ненадежным признана Mazda RX-8. Самыми слабыми местами модели являются роторно-поршневой двигатель, который расходует много масла, катализатор, стартер и цилиндры сцепления.

На втором месте находится кроссовер Subaru Ascent. По подсчетам экспертов, уровень надежности модели составляет лишь 18 баллов из 100 возможных. Третье место занимает седан Infiniti Q50. Автомобили 2014 года выпуска компания отзывала для ремонта уже семь раз. Большинство дефектов касались систем безопасности.

На четвертом месте — пикапы Nissan Titan 2004—2006 годов выпуска. Такие автомобили попали, в общей сложности, под 20 отзывных кампаний. В основном у этой модели выходит из строя коробка передач, вентилятор кондиционера, ремни безопасности и блок управления двигателем.

Наконец, пятое место занимает минивэн Honda Odyssey 2002—2004 модельных годов. Модель отзывали для ремонта 15 раз. У таких машин часто заклинивали сдвижные двери и замок зажигания. Выходили из строя подушки безопасности, катализатор, коробки передач, система рециркуляции выхлопных газов и тормоза.

Ранее сообщалось, что корейская компания Kia представила обновленный кроссовер XCeed для европейского рынка.

Автоновости,Mazda RX-8,Infiniti Q50,Honda Odyssey,Nissan Titan,Mazda,Nissan,Subaru,Kia,Honda,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители