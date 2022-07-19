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3 часа назад

Hyundai готовит компактный электромобиль за миллион рублей

Motor.ru

Компания Hyundai активно развивает электрическую линейку Ioniq на платформе E-GMP, первенцем которой стал кроссовер Ioniq 5. Сейчас его стоимость в Европе составляет в «базе» около 44 тысячи евро (2,6 миллиона рублей по нынешнему курсу). В ближайшие годы Hyundai выпустит на рынок еще два Ioniq, однако помимо них в планы марки входит и более доступный электрокар. Об этом Automotive News Europe сообщил директор директор по маркетингу Hyundai Motor Europe Андреас-Кристоф Хофманн.

Hyundai готовит компактный электромобиль за миллион рублей
Фото: Hyundai Hyundai

Hyundai готовит относительно недорогой электрический автомобиль специально для Европы, сказал Хофманн. Его ориентировочный ценник — 20 тысяч евро или 1,1 миллиона рублей, что сравнимо с электромобилями начального уровня от Volkswagen Group, которые увидят свет в 2025 году.

Когда появится «младший» электрический Hyundai, пока неясно. По словам Хофманна, разработка компактного электрокара — весьма сложная задача для инженеров из-за особенностей силовой установки и необходимости уместить тяговую батарею достаточной емкости. Поэтому в приоритете Hyundai остается линейка Ioniq, которая вскоре пополнится уже представленным седаном Ioniq 6 и большим внедорожником Ioniq 7.

До 2030 года Hyundai намерена представить 11 автомобилей с нулевым уровнем выбросов и выпускать более трех миллионов батарейных машин ежегодно вместе с дочерними марками. К 2040 году южнокорейский гигант собирается продавать в США, Евросоюзе и Китае только экологически чистый транспорт.

В России Hyundai Ioniq 5 должен был появиться еще в 2021 году, однако из-за пандемии пришлось перенести дебют электрокара на 2022-й. Пока модель так и не вышла на рынок официально, но доступна на сайтах объявлений: цена варьируется от 4,5 миллиона до восьми миллионов рублей.

Автоновости,Hyundai,Volkswagen,Hyundai,ЕС,
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