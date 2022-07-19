В каком случае суд может отменить постановление о штрафе ГИБДД

В одном из столичных округов суд принял прецедентное решение и постановил, что в ситуации, когда автовладелец сменил место жительства и не получил уведомление об автомобильном штрафе, ответственность лежит на ГИБДД.
Ситуация была следующая. Автовладелец переехал в соседний подъезд, а уведомления продолжали приходить на старый адрес. Известно, что сотрудник полиции ранее получил ответ, что должник не проживает по указанному адресу, однако не пытался найти новый. Могут ли отменить постановление о штрафе ГИБДД, если его не доставили нарушителю по месту жительства, корреспонденту Mir24.tv рассказали юристы.
«Если обратиться к существующей судебной практике, то похожие ситуации часто решались судами с учетом статьи 165.1 ГК РФ, устанавливающей ответственность гражданина за получение/неполучение юридически значимых сообщений по своему месту жительства. Обычно эта норма права использовалась в контексте оправданий неплательщика. Когда он заявлял, что постановление о штрафе по своему месту жительства не получал. Во всех этих случаях реальное место регистрации должника и его место регистрации, сведения о котором хранились в полиции, совпадали. В рассматриваемом же деле гражданин переехал. Получилось, что ГИБДД, направляя постановление о штрафе, воспользовалась устаревшей информацией. Однако в законе не предусмотрено обязанности для граждан уведомлять все государственные структуры о смене адреса регистрации по месту жительства», – прокомментировал юрист «Единого центра защиты», член Ассоциации юристов России Кирилл Резник.
По словам адвоката и заместителя управляющего партнера Адвокатского бюро «Гестион» Антона Гришко, в данном случае нет прецедента, так как граждане могут свободно передвигаться, и после регистрационного учета не обязаны уведомлять о переезде все инстанции. А вот ГИБДД, напротив, должны самостоятельно устанавливать место жительства автовладельцев. Эксперт полагает, что в данном случае не было скоординированной работы между ГИБДД и миграционной службой МВД.
«В соответствии с Правилами регистрации транспортных средств в базы данных МВД РФ вносятся сведения из паспорта гражданина в том виде, в котором они существуют на момент регистрации. Исходя из нескольких подзаконных актов, усматривается, что гражданин при смене регистрации обязан самостоятельно внести изменения в ГИБДД (в ПТС) с 3 мая 2022 года в течение 10 дней. Но если он этого не сделает, то ему грозит штраф по КоАП РФ. Как-то еще повлиять на гражданина сложно, поскольку он не обязан возить с собой ПТС. Или, например, если машина кредитная, то ПТС и вовсе лежит в банке. И здесь вопрос скорее к взаимодействию подразделений МВД, ведь учет авто осуществляет ГИБДД, учет граждан – миграционная служба МВД. Вот тут что-то работает не так, как надо, если ГИБДД не может получить сведения из миграционной службы», – сказал он.