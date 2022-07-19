В каком случае суд может отменить постановление о штрафе ГИБДД

«В соответствии с Правилами регистрации транспортных средств в базы данных МВД РФ вносятся сведения из паспорта гражданина в том виде, в котором они существуют на момент регистрации. Исходя из нескольких подзаконных актов, усматривается, что гражданин при смене регистрации обязан самостоятельно внести изменения в ГИБДД (в ПТС) с 3 мая 2022 года в течение 10 дней. Но если он этого не сделает, то ему грозит штраф по КоАП РФ. Как-то еще повлиять на гражданина сложно, поскольку он не обязан возить с собой ПТС. Или, например, если машина кредитная, то ПТС и вовсе лежит в банке. И здесь вопрос скорее к взаимодействию подразделений МВД, ведь учет авто осуществляет ГИБДД, учет граждан – миграционная служба МВД. Вот тут что-то работает не так, как надо, если ГИБДД не может получить сведения из миграционной службы», – сказал он.