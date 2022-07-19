Представлен 565-сильный электрокроссовер Blazer Chevrolet

Американская компания Chevrolet представила электрический кроссовер Blazer EV. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Производство машины наладят на заводе компании в Мексике.

Фото: Chevrolet Chevrolet

По данным автопроизводителя, новинка построена на платформе Ultium, которая также лежит в основе моделей GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq. Базовая версия кроссовера Blazer EV 1LT оснащена передним приводом. Запас хода такой модификации составляет 398 км. Мощность электрической установки, которой оборудована машина, пока не называется.

Автомобиль в версии 2LT можно будет купить в США с передним или полным приводом. Запас хода — 472 км. Далее следует модификация RS, которая на одном заряде может проехать до 515 км. Привод — передний или полный. Кроссовер в топовом исполнении SS оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 565 л.с. От 0 до 100 км/час такой автомобиль разгоняется за 4 с. Запас хода — 467 км.

Все Blazer EV оснащены независимой подвеской, а за доплату можно установить автопилот второго уровня Super Cruise, который позволяет водителю ездить по дорогам, убрав руки с руля.