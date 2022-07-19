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1 час назад

Новости автомира: Chevrolet представила 565-сильный кроссовер Blazer

Газета.Ru

Американская компания Chevrolet представила электрический кроссовер Blazer EV. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Производство машины наладят на заводе компании в Мексике.

Представлен 565-сильный электрокроссовер Blazer Chevrolet
Фото: ChevroletChevrolet

По данным автопроизводителя, новинка построена на платформе Ultium, которая также лежит в основе моделей GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq. Базовая версия кроссовера Blazer EV 1LT оснащена передним приводом. Запас хода такой модификации составляет 398 км. Мощность электрической установки, которой оборудована машина, пока не называется.

Автомобиль в версии 2LT можно будет купить в США с передним или полным приводом. Запас хода — 472 км. Далее следует модификация RS, которая на одном заряде может проехать до 515 км. Привод — передний или полный. Кроссовер в топовом исполнении SS оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 565 л.с. От 0 до 100 км/час такой автомобиль разгоняется за 4 с. Запас хода — 467 км.

Все Blazer EV оснащены независимой подвеской, а за доплату можно установить автопилот второго уровня Super Cruise, который позволяет водителю ездить по дорогам, убрав руки с руля.

Американские дилеры бренда уже начинают принимать заказы на новинку. Цены на Chevrolet Blazer EV начинаются от $44 995 (2,5 млн руб. по текущему курсу).

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