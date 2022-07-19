Jeep засветил новый компактный электрический кроссовер

Jeep готовит для европейского рынка новый внедорожник, и новинка может быть полностью электрической. Новый внедорожник Jeep уже засветился во время презентации концерна Stellantis Dare Forward 2030 в начале этого года. А теперь в Сети появились шпионские снимки кроссовера без камуфляжа.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Дизайн: Кроссовер получил уникальный стиль, в котором отказались от коробчатости Renegade. В итоге передняя и задняя части стали больше напоминать Compass.

Однако типичные черты Jeep присутствуют. Например, мы видим узнаваемую решётку радиатора, которая правда тоже обрела новый стиль. Вместо семи вентиляционных отверстий теперь тут установлены семь замкнутых колец, потому что новый Jeep – это электромобиль.

Конечно, мы не можем определить точные размеры нового кроссовера Jeep по фотографиям, но ожидается, что его длина будет составлять от 4,10 до 4,15 метров. Это меньше, чем 4,23 метра у Renegade.

Motor1.com

Начинка: Новый кроссовер должен стать первым Jeep, изначально разработанным в виде электромобиля. Официального доказательства не было, но, судя по слухам, в основу легла платформа для электромобилей e-CMP от PSA Group.

Это подлинная революция для Jeep, которая поможет бренду выйти на новые сегменты рынка. Со временем электродвигатели вытеснят классические топливные автомобили в ассортименте Jeep, включая Wrangler.

Электрическая силовая установка Jeep должна быть такой же, как у Peugeot 2008, DS 3 Crossback и Opel Mokka. Это будет электромотор мощностью 100 киловатт (136 лошадиных сил) с аккумулятором на 50 киловатт-часов, обеспечивающий запас хода более 300 километров.