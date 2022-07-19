Раскрыт срок премьеры первого электрокара Xiaomi

Китайский техногигант Xiaomi рассказал о разработке собственного автомобиля более года назад. Как сообщает издание Sina Tech со ссылкой на источники, премьера первенца Xiaomi уже не за горами: прототип могут представить на публичном мероприятии уже в августе. О самом автомобиле пока известно мало. Ожидается, что это будет седан с электрической силовой установкой и системой автономного вождения, который получит ценник на уровне 1,3-2,5 миллиона в пересчете на рубли.

Фото: Xiaomi Xiaomi

После дебюта инженерный прототип электромобиля Xiaomi направят на дорожные испытания, которые будут проводить в том числе при низких температурах. Массовое производство, по ранее опубликованным данным, должно стартовать в 2024 году, однако Xiaomi может приблизить эту дату: компания уже занялась поиском PR-директора для проекта, который займется рекламой после премьеры.

Xiaomi официально объявила о намерении войти в новый для себя автомобильный сектор в конце марта прошлого года. Уставной капитал новообразованного подразделения Xiaomi EV составил 10 миллиардов юаней, или 1,55 миллиарда долларов, а позже в разработку обязались вложить еще 10 миллиардов долларов в течение десятилетия.

В ноябре 2021 года Xiaomi подписала контракт с Пекинским комитетом по управлению экономическим и технологическим развитием на строительство штаб-квартиры, исследовательского центра в Ичжуане и производственной площадки, которая сможет выпускать до 300 тысяч автомобилей в год.