В Москве пресекли 78 тысяч нарушений правил установки автономеров

Сотрудники ГИБДД пресекли в Москве более 78 тысяч нарушений правил установки государственных регистрационных знаков с начала 2022 года. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале. Абсолютное большинство нарушений — 69 136 — это управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушениями ГОСТа автономерами. Штраф за такое нарушение сегодня составляет 500 рублей.

Фото: © Агентство «Москва» © Агентство «Москва»

На втором месте по «популярности» — управление автомобилем и вовсе без государственных регистрационных знаков, а также установка номеров не на предусмотренных для этого места, их видоизменение или использование материалов, которые позволяют их видоизменить или скрыть. На таком нарушении попался 8831 автомобилист в Москве. Наказание для него уже серьезнее — это штраф в размере пяти тысяч рублей либо лишение прав на срок до трех месяцев.

Автомобилями с заведомо подложными государственные регистрационные знаки управляли 334 водителя. Такое наказание карается лишением прав на полгода-год. Наконец, 88 человек «поймали» за установкой подложных табличек. Последнее нарушение предполагает штраф в 2500 рублей для граждан, от 15 тысяч до 20 тысяч рублей — для должностных лиц и от 400 тысяч до полумиллиона рублей для юридических.