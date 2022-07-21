JAC представил новый роскошный семиместный кроссовер Sehol X8 Plus

На рынке Китая появился новый семиместный роскошный внедорожник. Он получил название Sehol X8 Plus и основан на стандартном X8, но претерпел ряд изменений.
Подробнее: Sehol является суббрендом китайской компании JAC Motors. X8 Plus, как следует из названия, немного больше стандартной модели. В стандартной комплектации он будет предлагаться с семью сиденьями, но те, кто хочет больше роскоши и пространства, смогут заказать его в шестиместном варианте.
Дизайн: Снаружи X8 Plus выглядит довольно внушительно благодаря вертикальной передней части с агрессивными светодиодными дневными ходовыми огнями, сдвоенным прямоугольным фарам и полностью черной решетке радиатора.
В стандарте X8 Plus идет с 19-дюймовыми колесами, вместо 18-дюймовых у обычного X8. Задняя часть имеет ярко выраженную светодиодную полосу, соединяющую два Т-образных задних фонаря.
Также имеется большая выемка для номерного знака, черная отделка по всей нижней части бампера, небольшой диффузор и двойные фальшивые выхлопные трубы с серебристыми акцентами.
Двигатель: Информация о силовом агрегате пока не подтверждена. Однако Car News China сообщает, что, скорее всего, X8 Plus будет иметь тот же силовой агрегат, что и стандартный X8, то есть 1,5-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 181 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который сочетается с шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.