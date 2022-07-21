JAC представил новый роскошный семиместный кроссовер Sehol X8 Plus

На рынке Китая появился новый семиместный роскошный внедорожник. Он получил название Sehol X8 Plus и основан на стандартном X8, но претерпел ряд изменений.

Фото: Sehol X8 Plus Sehol X8 Plus

Подробнее: Sehol является суббрендом китайской компании JAC Motors. X8 Plus, как следует из названия, немного больше стандартной модели. В стандартной комплектации он будет предлагаться с семью сиденьями, но те, кто хочет больше роскоши и пространства, смогут заказать его в шестиместном варианте.

Sehol X8 Plus

Дизайн: Снаружи X8 Plus выглядит довольно внушительно благодаря вертикальной передней части с агрессивными светодиодными дневными ходовыми огнями, сдвоенным прямоугольным фарам и полностью черной решетке радиатора.

Sehol X8 Plus

В стандарте X8 Plus идет с 19-дюймовыми колесами, вместо 18-дюймовых у обычного X8. Задняя часть имеет ярко выраженную светодиодную полосу, соединяющую два Т-образных задних фонаря.

Также имеется большая выемка для номерного знака, черная отделка по всей нижней части бампера, небольшой диффузор и двойные фальшивые выхлопные трубы с серебристыми акцентами.