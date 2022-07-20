В ГИБДД напомнили о наказании для пишущих СМС за рулем

Водителям за СМС и аудиосообщения по телефону во время движения автомобиля грозит штраф 1500 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Москвы.

В ведомстве напомнили, что использование телефона для написания СМС или аудиосообщений отвлекает водителя от управления транспортным средством, а также подвергает опасности его и окружающих не меньше, чем «разговор по телефону без hands free».

При нарушении правил пользования телефоном водителю транспортного средства грозит наказание в соответствии со статьей 12.36.1 КоАП РФ – штраф в размере 1500 рублей. При этом доказательствами по делу об этом нарушении будут являться снимки, полученные с помощью системы фотовидеофиксации. Однако если полученные фото будут некачественными, нарушителя к административной ответственности могут не привлечь.