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2 часа назад

Новости автомира: в ГИБДД Москвы напомнили о наказании для пишущих СМС за рулем

Мир24

Водителям за СМС и аудиосообщения по телефону во время движения автомобиля грозит штраф 1500 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Москвы.

В ГИБДД напомнили о наказании для пишущих СМС за рулем
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В ведомстве напомнили, что использование телефона для написания СМС или аудиосообщений отвлекает водителя от управления транспортным средством, а также подвергает опасности его и окружающих не меньше, чем «разговор по телефону без hands free».

При нарушении правил пользования телефоном водителю транспортного средства грозит наказание в соответствии со статьей 12.36.1 КоАП РФ – штраф в размере 1500 рублей. При этом доказательствами по делу об этом нарушении будут являться снимки, полученные с помощью системы фотовидеофиксации. Однако если полученные фото будут некачественными, нарушителя к административной ответственности могут не привлечь.

Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Автоновости,ГИБДД,
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