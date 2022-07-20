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2 часа назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию Lada Largus

Газета.Ruиещё 3

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» до конца следующей недели начнет выпуск ограниченной партии автомобилей Lada Largus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию Lada Largus
Фото: LadaLada

«АвтоВАЗ» начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — отметили в компании.

Отмечается, что всего планируется выпустить партию из 1800 автомобилей Lada Largus.

Ранее сообщалось, что упрощенная версия внедорожника Lada Niva Legend под названием Bronto появится на российском рынке не раньше сентября-октября этого года.

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