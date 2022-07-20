«АвтоВАЗ» выпустит ограниченную партию Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» до конца следующей недели начнет выпуск ограниченной партии автомобилей Lada Largus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: Lada Lada

«АвтоВАЗ» начал подготовку к выпуску ограниченной партии Lada Largus. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — отметили в компании.

Отмечается, что всего планируется выпустить партию из 1800 автомобилей Lada Largus.