Great Wall запатентовала в России брутальный пикап

Марка Great Wall вернулась на российский рынок в 2020 году с пикапами Wingle 7 и Poer. По всей видимости, компания рассматривает возможность расширения модельной линейки и запатентовала в России дизайн еще одного пикапа, брутального Cannon. В Китае эта модель дебютировала в 2021 году и позиционируется как флагман: в основе Cannon лежит та же платформа, что и у рамного внедорожника Tank 600, а по габаритам он близок к Ford F-150.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На патентных изображениях, появившихся в базе Роспатента, запечатлена вседорожная версия Cannon, которую можно узнать по пластиковому обвесу по периметру кузова и лифтованной подвеске. При этом у модели есть и обычные варианты исполнения.

Для пикапа заявлены две модификации, с 224-сильным бензиновым турбомотором 2.0 и трехлитровым V6 на 354 лошадиные силы, который сочетался с девятидиапазонным автоматом. Привод — подключаемый полный с электронной блокировкой дифференциала на передней и задней осях. На запуске для Cannon были заявлены пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы.

Роспатент

В салоне у такого пикапа — кожаная отделка, мультируль, виртуальная панель приборов и внушительных размеров дисплей мультимедийной системы, под которым размещен блок управления климатической установкой.

Официально Great Wall пока не подтверждала появление Cannon на российском рынке. Не исключено, что получение охранного документа — лишь бюрократическая необходимость.