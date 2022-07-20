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2 часа назад

Новости автомира: Changan обновил флагманский кроссовер

Motor.ru

Changan CS95, флагманский кроссовер марки, представленный на внутреннем рынке Китая, пережил плановый рестайлинг. Дизайн модели слегка «освежили» за счет модернизированной решетки радиатора с новым рисунком в виде пунктирных хромированных линий и обновленной оптики — иначе выглядят секции ходовых огней. А вот изменений в салоне и моторной линейке не предвидится. До России такой автомобиль вряд ли доберется, так как в планах Changan на наш рынок значатся другие модели.

Changan обновил флагманский кроссовер
Фото: AutoHomeAutoHome

Обновленный CS95 сохранит прежнюю силовую установку: рядный четырехцилиндровый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 233 лошадиные силы, который сочетается с шестидиапазонным автоматом Aisin. Как и раньше, на китайском рынке модель будет представлена как с передним, так и с полным приводом.

Что же касается российского рынка, то в нашей стране марка Changan представлена тремя моделями, это дорестайлинговый CS35 Plus, а также CS55 и CS75 FL. Кроссовер со стильным дизайном Uni-K тоже упоминается на сайте компании, но он пока находится в статусе «скоро в продаже». Также в ближайшее время у дилеров должны появиться новые CS55 и CS35 Plus.

Днем ранее появились некоторые подробности об этих трех новинках. Так, у Changan Uni-K будут три комплектации, в том числе две полноприводные, у CS55 – три переднеприводные, а у CS35 Plus – две, и обе с передним приводом. Цены, как и сроки появления автомобилей у дилеров, пока не обнародованы.

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