Chevrolet Blazer EV получил платформу от "Хаммера" и версию с тараном

Компания Chevrolet представила новый Blazer EV. Кроссовер построен на платформе Ultium, лежащей также в основе электрического "Хаммера" и ещё пары "электричек" от General Motors.

Фото: Chevrolet Chevrolet

Одной из особенностей Chevrolet Blazer EV является возможность выбора между передним, задним или полным типом привода. Подробных характеристик компания пока не предоставила, но известно, что базовый переднеприводный Chevrolet Blazer EV 1LT оснащен 19-дюймовыми колесами и может проехать на одной зарядке почти 400 км. Версия 2LT доступна с передним или полным приводом и обладает дальность хода 472 км. Blazer EV RS же можно выбрать с любым типом привода, заявленная автономность - 515 км.

Самый дальнобойный Blazer EV - полноприводный SS с суммарной отдачей электромоторов 565 л.с. и 879 Нм. Однако это пиковые значения, которые позволяют ускориться с места до 97 км/ч менее чем за четыре секунды.

Все версии отличаются декором. Разумеется, агрессивнее всех выглядит Blazer EV SS, который меркнет перед полицейской модификацией со специальной цветографической схемой раскраски кузова, проблесковыми маячками и тараном спереди. Полицейский "Блейзер" сделан на основе топовой версии, но будет доступен также в варианте с задним приводом.

Chevrolet

Салон Chevrolet Blazer EV рассчитан на пятерых человек. Приборная панель "нарисована" на экране 11 дюймов, мультимедиа имеет диагональ 17,7 дюйма. Кроссовер можно укомплектовать ещё одним полноформатным дисплеем - зеркалом заднего вида, также есть подогревы передних кресел и заднего ряда, проекционный дисплей, заявлен автопилот второго уровня Super Cruise.

Chevrolet

Выпуск электрических "Блейзеров" наладят в Мексике. Традиционно последней на рынок выведут самую дешёвую версию 1LT за 45 тысяч долларов - в начале 2024 года. К середине следующего года начнут продажи Chevrolet Blazer EV 2LT (от 47600 долларов) и RS (от 52 тысяч долларов). Топовый вариант SS выйдет осенью по цене от 66 тысяч долларов.