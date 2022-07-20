В Иране представили крошечный 20-сильный электрокар

Стартап Paraks представил «иранский электрокар» Cheetah Yooz, пишет Khodro Bank. Впрочем, при первом же взгляде на новинку становится понятно, что это не оригинальная разработка — за основу взяли уже существующую модель. В данном случае это слегка перелицованный китайский Rayttle E28, который, в свою очередь, является клоном французского Renault Twizy. Несмотря на это, в Paraks заявляют о «800 оригинальных деталей» и обещают достичь уровня локализации в 85 процентов.

Cheetah (в переводе с английского — «гепард») отличается от китайского «донора». Например, у него упрощенный дизайн задних фонарей и слегка иное оформление передка. Начинку же полностью позаимствовали у Rayttle E28: в движение сити-кар приводит электромотор мощностью 20 лошадиных сил, который установлен на задней оси. Емкость батареи Samsung составляет 7,7 киловатт-часа, а заявленный запас хода равен 80-100 километрам. Максимальная скорость электромобиля — 80 километров в час.

Иранцы намерены освоить серийное производство Cheetah Yooz на небольшом предприятии, штат которого на сегодняшний день насчитывает всего 50 человек. На первом этапе будет собрана партия из 30 экземпляров, а затем планку повысят до 150 штук.