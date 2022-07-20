Новый BMW 5-Series замечен на тестах

BMW 5-й серии G60 снова был замечен на дорогах общего пользования. Автомобиль имеет то, что похоже на серийные фары, но остальная часть кузова по-прежнему закрыты камуфляжем и фальшивыми панелями.
Тем не менее уже можно предположить, что новый 5-й не получит двухъярусные фары, как на 7-й серии. Некоторым также может понравиться тот факт, что передняя решетка довольно скромного размера по сравнению с последними разработками BMW.
Ожидается, что в дополнение к традиционным бензиновым и дизельным двигателям новая 5-я серия дебютирует с подключаемой гибридной трансмиссией. BMW i5 будет запущен отдельно как автономный электромобиль с несколькими двигателями и размерами тяговых аккумуляторов на выбор.