Новый BMW 5-Series замечен на тестах

BMW 5-й серии G60 снова был замечен на дорогах общего пользования. Автомобиль имеет то, что похоже на серийные фары, но остальная часть кузова по-прежнему закрыты камуфляжем и фальшивыми панелями.

Фото: ‎Motor1.com ‎Motor1.com

Тем не менее уже можно предположить, что новый 5-й не получит двухъярусные фары, как на 7-й серии. Некоторым также может понравиться тот факт, что передняя решетка довольно скромного размера по сравнению с последними разработками BMW.