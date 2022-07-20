Какие «санкционные» автокомпании заманивают россиян выгодными кредитами

Несмотря на заморозку деятельности иностранных автопроизводителей в России, их дочерние банки вновь начали предлагать выгодные акции для покупки автомобилей своих брендов, выяснила «Газета.Ru». Такие кредитные организации строже относятся к заемщикам, но предлагают более выгодные условия клиентам, говорят эксперты.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости» Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Принадлежащие иностранным автоконцернам дочерние (кэптивные организации — созданные бизнес-группами для обслуживания своих клиентов) банки негласно продолжают работу и активно привлекают клиентов кредитами по сниженной ставке.

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Так, принадлежащий Mitsubishi «МС Банк Рус» в этом месяце запустил выгодное предложение на весь модельный ряд японской марки. Прием заявок и выдача новых кредитов продолжается, и планов по сворачиванию деятельности банка в России нет, сообщили в банке.

«С 15 июля мы снизили ставку, и теперь гражданин может взять новый автомобиль Mitsubishi в кредит под 9,9% годовых», — рассказал «Газете.Ru» директор по развитию бизнеса АО «МС Банк Рус» Андрей Коченков.

На вопрос издания о возможном прекращении деятельности в России в связи с санкциями Японии и остановки производства и поставок автомобилей на российский рынок собеседник заметил, что «таких желаний нет».

Продолжает работу и аффилированный с группой Renault и концерном Nissan «РН Банк», более того, он активно кредитует покупку как автомобилей французского бренда, так и некогда принадлежащих концерну моделей «АвтоВАЗа». В частности, организация предлагает кредит на 4 года с ежемесячным платежом в 5 тыс. рублей на покупку упрощенной Lada Granta.

«Программа Nissan FinancialServices действует, выдача кредитов продолжается, кредитование не останавливалось», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Nissan.

На «горячей линии» Infiniti и в дилерском центре Renault в Москве также подтвердили, что выдача кредитов в рамках фирменных финансовых программ с участием «РН Банка» продолжается.

«Необходим первый взнос 10%, срок — от 2 до 7 лет, процентные ставки — от 9,9 до 16%», — уточнил менеджер по продажам одного из столичных автосалонов Renault.

Впрочем, не все кэптивные банки сохраняют негласную работу, кредитные организации немецких автоконцернов заявляют о приостановке работы по аналогии с дистрибьюторами. Их «горячие линии», выделенные для общения с клиентами по финансовым вопросам, в настоящее время отключены, однако со специалистами можно связаться по общим телефонам служб клиентской поддержки.

Так, в «Мерседес Бенц Банк Рус» (принадлежит немецкому концерну Mercedes-Benz) «Газете.Ru» сообщили, что программа автокредитования приостановлена еще весной до особого уведомления. В «Фольксваген Банке» (принадлежит Volkswagen Group) рассказали, что кредиты на покупку автомобилей также не выдаются с февраля, однако работает программа лизинга для юридических лиц.

В «BMW Банке» заявки на финансирование покупки новых автомобилей также не рассматривают с весны, однако займы готовы оформить лишь на дилерские автомобили с пробегом.

«Если это автомобиль с пробегом, то процентная ставка составит 18%, срок до трех лет и первоначальный взнос от 40%.

Кредиты на новые автомобили мы перестали выдавать с марта, информации о возобновлении нет», — сообщили «Газете.Ru» в «BMW Банке».

Продолжает деятельность и «Тойота Банк», уверяют дилеры японской марки. В частности, в дилерском центре Toyota в Москве предложили оформить кредит на покупку кроссовера RAV4 со ставкой 14,6% годовых.

В пресс-службе Центрального банка РФ отказались от комментариев относительно ситуации с банками автопроизводителей в случае ухода зарубежных автокомпаний с рынка.

Можно брать

Рисков для отечественных заемщиков в случае ухода иностранных кредитных компаний нет. Даже если зарубежные автокомпании решат продать или ликвидировать свои банки, обязательства будут проданы другим финансовым организациям, полагают эксперты.

«Единственное, на чем здесь получится сэкономить, это на проценте вознаграждения от банка дилеру за оформление кредита.

А эти комиссии сейчас у дилеров очень высоки. У дочерних банков ситуация с этим вроде бы помягче», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

В условиях нынешней волатильности ключевой ставки, регулируемой ЦБ, и неясными перспективами с сохранением занятости от оформления кредитов лучше по возможности воздержаться, советует Шапарин.

Корпоративные банки всегда более содержательно подходили к оценке клиентов, и процент одобрений у них всегда был меньше, чем у независимых банков, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Для покупателя такие банки более удобны, а также выгодны с точки зрения более доступных страховых услуг. Потребителю это выгодно», — говорит «Газете.Ru» Бургазлиев.