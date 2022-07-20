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26 минут назад

Новости автомира: бренд Porsche официально анонсировал большой электрический кроссовер

ПроКроссовер.ру

Информацию о старшем брате Porsche Cayenne официально подтвердил генеральный директор компании Оливер Блюм. Он сообщил, что это будет очень дорогой кроссовер премиум-класса, производство которого будет запущено на заводе в Лейпциге. Его стартовая цена составит около 100 000 евро.

Дорого-богато: Porsche разработает новый премиальный электрокроссовер
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

«Эта модель еще больше расширит наши позиции в сегменте роскошных автомобилей. Мы особенно нацелены на сегменты с более высокой маржой и поэтому стремимся использовать новые возможности продаж», — подчеркнул Оливер Блюм.

Macan и Cayenne уже много лет лидируют в чартах продаж, и цифры должны стать еще лучше с появлением в 2023 году нового поколения Macan, работающего только на электричестве. Macan, самый продаваемый автомобиль Porsche. По словам представителей Porsche, новая электрическая версия будет моделью 2023 года. Будет переходный период, когда новый электромобиль будет продаваться вместе с текущей моделью внутреннего сгорания.

Taycan может быть готов к переходу с архитектуры MK1 J1 на платформу SSP группы в 2026 году. Примерно в то же время ожидается появление большого кроссовера супер-Cayenne, ДНК которого совпадает с Audi Grandsphere и Bentley. Эти электромобили помогут Porsche достичь своей цели по нейтральности выбросов CO2 к 2030 году, а также предоставят ценные данные для проекта 998.

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