«АвтоВАЗ» начнет выпуск ограниченной партии Lada Largus

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» до конца следующей недели начнет выпуск ограниченной партии автомобилей Lada Largus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Отмечается, что машины будут собраны из компонентов, которые были ранее накоплены на складах компании.

«В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — отмечают автопроизводители.

Подчеркивается, что партия Lada Largus составит 1800 автомобилей.

Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» планирует создать новое семейство автомобилей Lada. По словам президента компании Максима Соколова, шаги в сторону нового для завода класса C будут скоординированы с новой стратегией «АвтоВАЗа» и российского автопрома в целом.