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28 минут назад

«АвтоВАЗ» начнет выпуск ограниченной партии Lada Largus

Никита Бородкин

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» до конца следующей недели начнет выпуск ограниченной партии автомобилей Lada Largus. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«АвтоВАЗ» начнет выпуск ограниченной партии Lada Largus
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что машины будут собраны из компонентов, которые были ранее накоплены на складах компании.

«В настоящее время производится сварка и окраска кузовов, выпуск первых товарных автомобилей ожидается в конце текущей недели», — отмечают автопроизводители.

Подчеркивается, что партия Lada Largus составит 1800 автомобилей.

Напомним, что ранее «АвтоВАЗ» планирует создать новое семейство автомобилей Lada. По словам президента компании Максима Соколова, шаги в сторону нового для завода класса C будут скоординированы с новой стратегией «АвтоВАЗа» и российского автопрома в целом.

Сумму требуемых инвестиций глава компании не уточнил, отметив, что она будет соответствовать трендам мирового автомобилестроение.

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