Dongfeng выпустил автомобиль дешевле упрощенной Lada Granta

Китайский автопроизводитель Donfeng выпустил небольшой хетчбэк Nano Box, сообщает CarNewsChina. Стоимость новинки, в переводе на российскую валюту, составляет от 542 до 592 тыс. руб. За эти суммы в России купить сейчас новую машину нельзя. Самой дешевой моделью на отечественном рынке является упрощенная Lada Granta. Минимальная стоимость автомобиля 678 300 руб.
Длина Donfeng Nano Box составляет 3732 мм, ширина —1579 мм, а высота — 1515 миллиметров. Автомобиль построен на базе французской модели Renault Kwid. Хетчбэк получил узкие фары и защитные накладки на арки из черного пластика. В салоне установлены цифровая приборная панель и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.
Автомобиль оснащается электромотором мощностью 45 л.с. Запас хода Donfeng Nano Box составляет 331 км. Зарядить тяговую аккумуляторную батарею можно за 4 часа. Если использовать функцию быстрой зарядки, то время можно сократить до 30 минут.