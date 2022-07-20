Dongfeng выпустил автомобиль дешевле упрощенной Lada Granta

Китайский автопроизводитель Donfeng выпустил небольшой хетчбэк Nano Box, сообщает CarNewsChina. Стоимость новинки, в переводе на российскую валюту, составляет от 542 до 592 тыс. руб. За эти суммы в России купить сейчас новую машину нельзя. Самой дешевой моделью на отечественном рынке является упрощенная Lada Granta. Минимальная стоимость автомобиля 678 300 руб.

Фото: Donfeng Donfeng

Длина Donfeng Nano Box составляет 3732 мм, ширина —1579 мм, а высота — 1515 миллиметров. Автомобиль построен на базе французской модели Renault Kwid. Хетчбэк получил узкие фары и защитные накладки на арки из черного пластика. В салоне установлены цифровая приборная панель и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.