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52 минуты назад

Новости автомира: Dongfeng выпустил автомобиль, который дешевле упрощенной Lada Granta

Газета.Ru

Китайский автопроизводитель Donfeng выпустил небольшой хетчбэк Nano Box, сообщает CarNewsChina. Стоимость новинки, в переводе на российскую валюту, составляет от 542 до 592 тыс. руб. За эти суммы в России купить сейчас новую машину нельзя. Самой дешевой моделью на отечественном рынке является упрощенная Lada Granta. Минимальная стоимость автомобиля 678 300 руб.

Dongfeng выпустил автомобиль дешевле упрощенной Lada Granta
Фото: DonfengDonfeng

Длина Donfeng Nano Box составляет 3732 мм, ширина —1579 мм, а высота — 1515 миллиметров. Автомобиль построен на базе французской модели Renault Kwid. Хетчбэк получил узкие фары и защитные накладки на арки из черного пластика. В салоне установлены цифровая приборная панель и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Автомобиль оснащается электромотором мощностью 45 л.с. Запас хода Donfeng Nano Box составляет 331 км. Зарядить тяговую аккумуляторную батарею можно за 4 часа. Если использовать функцию быстрой зарядки, то время можно сократить до 30 минут.

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