Китайские грузовики на рынке России почти заместили европейские

«КамАЗ» всегда был лидером, здесь нет никакого сомнения, сначала «КамАЗ», потом «ГАЗ», «ГАЗ» выпускал в основном относительно не тяжелые грузовики средней тоннажности. Поэтому говорить о полноценном замещении я бы не стал. Это ровно то же самое, что и в легковых автомобилях. Конкуренция? Да, конкуренция. Рынок замещают, скорее забирают этот вакуум. Все-таки конкурентное замещение — это когда есть разные предложения, и китайцы просто лучше, дешевле, надежнее, они начинают оттяпывать рынок. А когда вакуум, и в этом вакууме они хорошо себя чувствуют, это немного другое. В ближайшее время будет видно, как это все будет формироваться, потому что у китайцев большое разнообразие автомобилей, надстроек, сейчас идет сертификация разных автомобилей, в Россию уже везут не грузовики или самосвалы, везут совершенно разные специализированные автомобили, например, бетономешалки».