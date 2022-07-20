Китайские грузовики на рынке России почти заместили европейские

По данным «Автостата», на российском рынке быстро растет доля грузовиков из Китая. В данный момент они полностью заняли нишу, которая раньше была за грузовиками европейских марок.
В июне доля китайских грузовых авто составляла 33%, а в июле выросла до 44%. За этот же период доля отечественных производителей сократилась с 54% до 43%. Насколько надежны и качественны грузовые автомобили из Китая, рассказывает генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
— Китайские грузовики очень сильно подтянулись по качеству в последние годы, они конкурентоспособны по цене, и, что немаловажно, они привлекательны с точки зрения стоимости владения. Запасные части вполне доступны по цене, при этом у грузовиков вполне конкурентоспособные технические параметры, надежность, характеристики, которые важны для транспортников, включая топливную эффективность. Поэтому я думаю, что у китайских грузовиков хорошее будущее на российском рынке, их продажи будут увеличиваться.
— Что раньше им мешало выйти на наш рынок?
— Транспортная отрасль консервативна, и многие крупные автопарки по инерции приобретали грузовую технику тех производителей, которая у них уже была, понимая, что у него будет и ликвидность, и понятно, как ее обслуживать, где ее обслуживать и так далее. Сейчас вынужденная ситуация позволяет раздвинуть границы привычного марочного потребления. Для китайских производителей это создает новые бизнес-возможности, а для российских компаний — это стимул для того, чтобы искать альтернативные и более эффективные решения.
Автомобильных компаний в Китае очень много, но в России большинство этих марок малоизвестны. Эксперты говорят, что в ближайшем будущем россияне познакомятся с большинством из них. В частности, грузовики производят компании Foton, САМС, Shacman, Howo, FAW, DongFeng и многие другие.
Китайские автомобили пока не достигли уровня европейских, американских или японских производителей, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:
«Качество машин разное, сами автомобили разные, они все вместе за последние годы подтянулись вверх, но китайские грузовики, если брать даже пандемийное время, никогда в лидерах не были. Это скорее вынужденное замещение: нет возможности покупать одни автомобили, перевозчики покупают другие автомобили. Очевидно, что по большинству параметров, в том числе по надежности, по продуманности сервиса, по системе заказа запчастей, по скорости их доставки, наличия на складах центральных и так далее, я думаю, китайские производители едва ли сейчас могут составить конкуренцию таким компаниям как Volvo, MAN, Mercedes или Isuzu, или Scania , которые занимали в последние годы лидирующие позиции на рынке, во всяком случае, тяжелых грузовиков, не считая «КамАЗ».
«КамАЗ» всегда был лидером, здесь нет никакого сомнения, сначала «КамАЗ», потом «ГАЗ», «ГАЗ» выпускал в основном относительно не тяжелые грузовики средней тоннажности. Поэтому говорить о полноценном замещении я бы не стал. Это ровно то же самое, что и в легковых автомобилях. Конкуренция? Да, конкуренция. Рынок замещают, скорее забирают этот вакуум. Все-таки конкурентное замещение — это когда есть разные предложения, и китайцы просто лучше, дешевле, надежнее, они начинают оттяпывать рынок. А когда вакуум, и в этом вакууме они хорошо себя чувствуют, это немного другое. В ближайшее время будет видно, как это все будет формироваться, потому что у китайцев большое разнообразие автомобилей, надстроек, сейчас идет сертификация разных автомобилей, в Россию уже везут не грузовики или самосвалы, везут совершенно разные специализированные автомобили, например, бетономешалки».
При этом позиции российских производителей в сегменте остаются сильными. В компании КамАЗ заявили, что их доля на рынке в данный момент стабильна. Эксперты, с которыми Business FM поговорила, это подтверждают. Тем более что компания остается лидером по объему продаж. В июне им удалось продать 2,3 тысячи грузовиков.