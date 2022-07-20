С чего начнется новая история завода "Москвич"

Новая история московского завода "Москвич" может начаться с выпуска раскрученных китайских автобрендов. "Скорее всего, это будут марки Haval и Chery, - считает директор факультета бизнеса университета "Синергия" Кирилл Плохих. - Вероятно, автопром КНР станет пользоваться мощностями автозавода, которые будут частично высвобождаться для реализации китайской продукции".

Фото: Александр Щербак / ТАСС Александр Щербак / ТАСС

Программа возрождения "Москвича" рассчитана на восемь лет, и первым этапом должно стать начало крупноузловой сборки автомобилей из дружественных стран. В числе предполагаемых партнеров "Москвича" автоблогеры назвали иранские и китайские компании. Тем более что один из рендеров с прототипом производственной линейки очень напоминал продукцию JAC из КНР - эти машины достаточно давно представлены на российском рынке. Впрочем, в пресс-службе самого "Москвича" отметили, что с Ираном никаких договоренностей нет, а относительно Китая предложили подождать официального сообщения.

Видео дня

"Наиболее вероятен вариант, что завод начнет выпуск новой продукции с компактного седана или кроссовера на базе китайских моделей, - считает независимый автоэксперт Алексей Тузов. - Тот же седан JAC привлекателен ценой - стоит менее миллиона рублей. Судя же по недавним соцопросам, большинство россиян не готовы отдавать за авто больше 800 тысяч рублей".

То, что китайские кроссоверы становятся все более популярными, подтвердили и в аналитическом агентстве "Автостат". В частности, по итогам недели с 11 по 17 июля самой популярной иномаркой в России стал китайский кроссовер Chery Tiggo 4. Его приобрели за это время 282 человека. "Чери" уступил по продажам только Lada Granta и Lada Vesta.

Кстати, Chery скоро появится и в московском каршеринге: "Делимобиль", сообщили в компании, уже закупил 150 кроссоверов, которые вот-вот смогут опробовать москвичи. Не скрывают своих планов о китайском пополнении также "Ситидрайв" и "Яндекс. Драйв".

"Китайские машины органично пополнят и парк московского такси, - говорит популярный радиоведущий, автоэксперт Игорь Моржаретто. - В Москве строгие требования к автопарку - в год нужно менять тысячи автомобилей".

Но не стал ли китайский крен в автомобильной промышленности и потребительском спросе вынужденной необходимостью? Возможно, покупатели берут лишь иномарки, которые есть, а для госзаказа важна только дешевизна? Давно ли все китайское ассоциировалось с ширпотребом, далеко не самым качественным?

"Времена меняются, как и сознание людей, - говорит руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. - В 50-е годы прошлого века также говорили о японской электронике. Мол, ломкая, ненадежная. Но прошло лет 30 - и Япония стала флагманом!"

То же самое и с Китаем по части автопрома, поддерживает Игорь Моржаретто. Сегодня в КНР - более 80 автопроизводителей, больше, чем где бы то ни было! Качество же растет, появляются и машины лакшери-сегмента. И что еще важно для массового покупателя - при более дешевой цене по сравнению с аналогами машин в США и Европе многие китайские дилеры дают семилетнюю гарантию.

"Рабочая сила в Китае дешевле, но при этом и эффективнее, чем в Европе", - объясняет это обстоятельство Александр Шумский.