Электрический BMW i4 уступил конкурентам в «лосином тесте»

Журналисты испанского издания km.77.com опубликовали на своем YouTube-канале новый видеоролик, в котором проверили маневренность нового электрического лифтбека BMW i4. Для «лосиного теста» выбрали базовую версию модели — eDrive40, оборудованную единственным электромотором на задней оси, отдача которого составляет 340 лошадиных сил. Во время резких перестроений машина продемонстрировала избыточную поворачиваемость, проиграв своим конкурентам.
В первой попытке журналисты издания попробовали пройти коридор на скорости 77 километров в час, которая считается зачетной для «лосиного теста». Заезд завершился неудачно, поскольку BMW i4 не сумел преодолеть трассу, сбив несколько конусов. Водитель электрокара отметил избыточную поворачиваемость лифтбека, которая и не позволила успешно завершить заезд.
Во время следующих попыток эксперты подбирали различные режимы движения, однако самым удачным результатом для электромобиля стал заезд на скорости 73 километра в час. Во всех остальных испытаниях i4 непременно сбивал конусы.
В конце января журналисты проверили маневренность электрического Mercedes-Benz EQS 580 4Matic+. Лучшим результатом для модели стала попытка на скорости 72 километра в час.