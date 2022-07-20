Электрический BMW i4 уступил конкурентам в «лосином тесте»

Журналисты испанского издания km.77.com опубликовали на своем YouTube-канале новый видеоролик, в котором проверили маневренность нового электрического лифтбека BMW i4. Для «лосиного теста» выбрали базовую версию модели — eDrive40, оборудованную единственным электромотором на задней оси, отдача которого составляет 340 лошадиных сил. Во время резких перестроений машина продемонстрировала избыточную поворачиваемость, проиграв своим конкурентам.

Фото: © 77km / YouTube © 77km / YouTube

В первой попытке журналисты издания попробовали пройти коридор на скорости 77 километров в час, которая считается зачетной для «лосиного теста». Заезд завершился неудачно, поскольку BMW i4 не сумел преодолеть трассу, сбив несколько конусов. Водитель электрокара отметил избыточную поворачиваемость лифтбека, которая и не позволила успешно завершить заезд.

Во время следующих попыток эксперты подбирали различные режимы движения, однако самым удачным результатом для электромобиля стал заезд на скорости 73 километра в час. Во всех остальных испытаниях i4 непременно сбивал конусы.

По результатам «лосиного теста», специалисты отметили достаточно мягкую подвеску электрокара и «приемлемую» скорость реакции на движения рулем. Однако журналисты заявили, что Tesla Model 3 и Model Y гораздо четче выполняют перестроения. Оба американских электрокара прошли испытание на скорости выше 80 километров в час.