Китайский бренд Tank получит в России собственную дилерскую сеть

Когда китайские внедорожники Tank появятся в России, то они получат собственную дилерскую сеть. Об этом информирует Autonews.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Под маркой Tank предполагается продавать премиальные, но "брутальные" внедорожники. Что подразумевает не только качественные материалы отделки салона, но и и "премиальный" уровень сервиса.

Tank только начал международную экспансию. Первым экспортным рынком стала Саудовская Аравия. Вскоре внедорожники ожидают уже в Австралии, России и странах Юго-Восточной Азии.

Предполагается, что сначала в нашу страну привезут "трехсотый" и "пятисотый". Напомним, еще в апреле 2021 года на дилерской конференции засветился именно Tank 300. На конвейере российского завода Great Wall вездеход со временем может сменить Haval H9.