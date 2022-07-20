Китайский бренд Tank получит в России собственную дилерскую сеть

Когда китайские внедорожники Tank появятся в России, то они получат собственную дилерскую сеть. Об этом информирует Autonews.
Под маркой Tank предполагается продавать премиальные, но "брутальные" внедорожники. Что подразумевает не только качественные материалы отделки салона, но и и "премиальный" уровень сервиса.
Tank только начал международную экспансию. Первым экспортным рынком стала Саудовская Аравия. Вскоре внедорожники ожидают уже в Австралии, России и странах Юго-Восточной Азии.
Предполагается, что сначала в нашу страну привезут "трехсотый" и "пятисотый". Напомним, еще в апреле 2021 года на дилерской конференции засветился именно Tank 300. На конвейере российского завода Great Wall вездеход со временем может сменить Haval H9.
Кстати, не так давно Great Wall приступила к испытаниям флагманской модели суббренда Tank, которая по размерам и уровню премиальности будет сопоставима с Toyota Land Cruiser 300.