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1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» проводит испытания преемницы Lada Granta

Газета.Ruиещё 2

Российский автозавод «АвтоВАЗ» продолжает работать над новой моделью Lada, которая в будущем должна прийти на смену семейству Granta. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd News. Сейчас новинка проходит испытания на треке предприятия в Тольятти.

«АвтоВАЗ» проводит испытания преемницы Lada Granta
Фото: © АвтоВАЗ© АвтоВАЗ

Производство новой модели Lada должно было начаться в мае 2022 года, но сроки были перенесены. На сегодняшний день «АвтоВАЗ» выпустил несколько десятков кузовов новинки, которые хранятся в корпусах Центра Инжиниринга завода.

О том, что нынешняя Lada Granta прекратит свое существование, стало известно в феврале 2022года. По словам руководителя пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского, на замену устаревшей модели придет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с оригинальным названием, которое не имеет отношения к Granta.

Ранее сообщалось, «АвтоВАЗ» возобновляет выпуск и продажи модели Lada Granta Cross в комплектации Classic'22.

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