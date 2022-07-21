«АвтоВАЗ» проводит испытания преемницы Lada Granta

Российский автозавод «АвтоВАЗ» продолжает работать над новой моделью Lada, которая в будущем должна прийти на смену семейству Granta. Об этом сообщает паблик «Вконтакте» Avtograd News. Сейчас новинка проходит испытания на треке предприятия в Тольятти.

Фото: © АвтоВАЗ © АвтоВАЗ

Производство новой модели Lada должно было начаться в мае 2022 года, но сроки были перенесены. На сегодняшний день «АвтоВАЗ» выпустил несколько десятков кузовов новинки, которые хранятся в корпусах Центра Инжиниринга завода.

О том, что нынешняя Lada Granta прекратит свое существование, стало известно в феврале 2022года. По словам руководителя пресс-службы «АвтоВАЗа» Сергея Ильинского, на замену устаревшей модели придет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с оригинальным названием, которое не имеет отношения к Granta.