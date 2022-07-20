Geely выпустила рестайлинговый Coolray с новым турбомотором

Компания Geely выпустила рестайлинговый кроссовер Binye, который на других рынках, в том числе и российском, продается под названием Coolray. Об этом сообщает Autohome.

Фото: Geely Geely

Новинка получила полностью новый дизайн кузова. У модели изменились решетка радиатора, бамперы, форма фар и задних фонарей. Кроме того, на крышке багажника появился большой спойлер. В салоне на передней панели установлен большой монитор, объединяющий в себе приборную панели и медиасистему. Кроме того, появилась атмосферная подсветка — она может пульсировать в такт звучащей музыке или ритму вождения.