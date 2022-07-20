Geely выпустила рестайлинговый Coolray с новым турбомотором

Компания Geely выпустила рестайлинговый кроссовер Binye, который на других рынках, в том числе и российском, продается под названием Coolray. Об этом сообщает Autohome.
Новинка получила полностью новый дизайн кузова. У модели изменились решетка радиатора, бамперы, форма фар и задних фонарей. Кроме того, на крышке багажника появился большой спойлер. В салоне на передней панели установлен большой монитор, объединяющий в себе приборную панели и медиасистему. Кроме того, появилась атмосферная подсветка — она может пульсировать в такт звучащей музыке или ритму вождения.
Обновленный кроссовер получил новый 1,5-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 181 л.с. и семиступенчатую роботизированную коробку передач. Привод — только передний. От 0 до 100 км/час автомобиль разгоняется за 7,6 с. О том, когда Coolray 2023 модельного года появится на российском рынке неизвестно.