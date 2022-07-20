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1 час назад

Новости автомира: Renault прекращает производство модели Megane

Российская Газета

Компания Renault приняла решение о снятии с производства одной из старейших моделей - Megane. Правда, на некоторых рынках автомобиль ещё поживёт несколько лет.

Renault прекращает производство модели Megane
Фото: RenaultRenault

После 27 лет в строю Renault Megane прощается с Великобританией, пишет Autocar. Причина отказа от "Мегана" - низкий спрос: за 2021 год было реализовано всего 793 экземпляра модели, причём половина пришлась на корпоративные продажи. Для сравнения: Ford Focus, который тоже в ближайшем будущем будет отправлен в отставку, разошёлся тиражом 21 800 авто, Volkswagen Golf - 30 200 единиц. Глобальный объём продаж Renault Megane по итогам прошлого года составил 70 тысяч авто, пика популярности модель достигла в 2004 году, когда дилеры реализовали 465 778 машин.

Renault Megane в Великобритании был доступен в кузовах типа пятидверный хэтчбек и универсал. Также модель в зависимости от рынка Megane можно купить в кузове седан, который, по данным издания, будет выпускаться примерно ещё два года. Производство автомобиля налажено на заводах в Турции и Испании.

Официального подтверждения от Renault относительно ухода Megane с британского рынка пока не поступало, но, скорее всего, Autocar констатировало факт. Однако мог ошибиться в прогнозах на жизнь "Мегана" на других рынках. В частности, в Турции, где местная фирма Karsan планировала заключить договор с компанией Oyak Renault на производство седана Megane в течение последующих пяти лет (начиная с сентября 2022 года).

Что будет с вакантным местом в модельном ряду Renault для Великобритании, совершенно понятно: компактный сегмент будут представлять Captur и новая модель Austral. Ну а славное имя Megane всё равно никуда не денется: его получил электрический кроссовер Megane E-Tech.

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