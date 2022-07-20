Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+29° в 
USD 54.85EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: Aston Martin обновил логотип

Motor.ru

Компания Aston Martin присоединилась к длинному списку автомобильных марок, которые обновили свои логотипы в последние полтора-два года. При этом британский автопроизводитель не стал полностью менять эмблему, как это сделал, например, Peugeot, а пошел по пути «немецкой тройки»: дизайн лишь слегка обновили, сделав эмблему более лаконичной и минималистичной. Это первый редизайн логотипа с 2003 года и восьмой — за всю 109-летнюю историю марки.

Aston Martin обновил логотип
Фото: motor.rumotor.ru
motor.ru

Создание модернизированной эмблемы Aston Martin поручили британскому графическому дизайнеру Питеру Сэвиллу. В рамках презентации логотипа автопроизводитель поделился серией фотографий и видео о том, как ремесленники ювелирного квартала Бирмингема вручную изготавливают эмблемы. Они появятся на всех новых автомобилях марки.

Изготовлением занимается бирмингемская фирма Vaughtons, которая существует уже 203 года и прославилась в том числе созданием Кубка Футбольной ассоциации и медалей для Олимпийских игр 1908 года в Лондоне.

По словам Питер Сэвилла, редизайн «крыльев» Aston Martin — классический пример необходимой эволюции логотипов автомобильных компаний. «Незначительные, но необходимые улучшения не только сохраняют актуальность форм, но демонстрируют прогресс», — пояснил он.

Первым же новую эмблему примерят болиды команды Aston Martin Aramco Cognizant F1 — дебют состоится на Гран-при Франции, который пройдет 23-24 июля.

Ранее обновленные логотипы представили Kia, BMW, Peugeot, Nissan, Volkswagen, Citroen, Audi, Volvo и даже российская Lada. Большинство из перечисленных компаний лишь слегка изменили эмблемы, сделав из двухмерными, а шрифт — минималистичным. Peugeot же пошел дальше всех и поменял эмблему полностью: теперь она представляет собой герб с изображением головы рычащего льва.

Автоновости,Aston Martin,Nissan,Volvo,Kia,BMW,Audi,Volkswagen,Peugeot,Citroen,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители