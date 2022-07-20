Aston Martin обновил логотип

Компания Aston Martin присоединилась к длинному списку автомобильных марок, которые обновили свои логотипы в последние полтора-два года. При этом британский автопроизводитель не стал полностью менять эмблему, как это сделал, например, Peugeot, а пошел по пути «немецкой тройки»: дизайн лишь слегка обновили, сделав эмблему более лаконичной и минималистичной. Это первый редизайн логотипа с 2003 года и восьмой — за всю 109-летнюю историю марки.

Фото: motor.ru motor.ru

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Создание модернизированной эмблемы Aston Martin поручили британскому графическому дизайнеру Питеру Сэвиллу. В рамках презентации логотипа автопроизводитель поделился серией фотографий и видео о том, как ремесленники ювелирного квартала Бирмингема вручную изготавливают эмблемы. Они появятся на всех новых автомобилях марки.

Изготовлением занимается бирмингемская фирма Vaughtons, которая существует уже 203 года и прославилась в том числе созданием Кубка Футбольной ассоциации и медалей для Олимпийских игр 1908 года в Лондоне.

По словам Питер Сэвилла, редизайн «крыльев» Aston Martin — классический пример необходимой эволюции логотипов автомобильных компаний. «Незначительные, но необходимые улучшения не только сохраняют актуальность форм, но демонстрируют прогресс», — пояснил он.

Первым же новую эмблему примерят болиды команды Aston Martin Aramco Cognizant F1 — дебют состоится на Гран-при Франции, который пройдет 23-24 июля.