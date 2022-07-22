За полгода смертность в ДТП выросла в 35 регионах России

Лидером антирейтинга стал Севастополь с двукратным ростом числа жертв. Также туда вошли Краснодарский край, Татарстан, Белгородская область, Москва
По данным Госавтоинспекции, за прошедшие полгода на дорогах страны произошло 53,5 тысячи аварий с пострадавшими, что на 7% меньше по отношению к тому же периоду прошлого года.
При этом в 20 регионах количество ДТП растет, а в 35 субъектах выросло число погибших. В антирейтинг, лидером которого стал Севастополь с двукратным ростом числа жертв, вошли Краснодарский край, Татарстан, Белгородская область, Москва.
Всплески аварийности эксперты экономики транспорта ВШЭ связывают с постоянным стрессом водителей в условиях экономического кризиса: страх потерять работу, нехватка денег отражаются на их поведении на дороге.
Есть и региональная специфика. Московские власти, например, считают, что причина в росте числа велокурьеров и велосипедистов на дорогах за последние два года более чем в 20 раз.
Другие причины назвал генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников:
«Общий федеральный тренд идет на снижение, а в региональном есть определенные особенности, и здесь разные причины в разных регионах. Есть так называемый эффект базы: в последние два года интенсивность транспортного движения была существенно ниже из-за пандемии. В этом году интенсивность потоков существенно возросла, плюс она возросла из-за того, что некоторое количество внешних поездок перенеслось на внутренние. Это как бы, так скажем, некие предпосылки. А дальше — это степень вовлеченности, готовности регионов к решению проблем. Со стороны федерального центра делается большое количество инвестиций. Просто у ряда губернаторов эта повестка становится самой значимой, и ее доводят до нулевых значений, как, например, в Москве, а есть ряд людей, которые занимаются другими вопросами. Но иногда есть ошибочное ощущение, что если твои дороги привели в порядок, осуществлять дополнительный контроль и работать с правосознанием людей уже больше не надо, инфраструктура решит все. Но это не так».
В Краснодарском крае и Крыму, скорее всего, причина большой смертности на дорогах — сезонный приток транспорта из других регионов. Больше машин — больше аварий. На статистику влияет даже состав парка автомобилей. В Москве, например, парк автомобилей моложе, чем в других регионах.
Накладываются и еще несколько факторов, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин:
«Во-первых, у нас сотрудников ГАИ на дороге очень немного, и поэтому самые тяжкие статьи нарушений, которые часто приводят к аварийности, смертности, типа пьянства за рулем, у нас никто особенно не отлавливает, за исключением эпизодов. Дальше у нас появляются новые средства транспорта, такие как электросамокаты, и вот с ними ДТП практически всегда заканчиваются тяжелым исходом — это либо травма, либо даже летальный исход. К сожалению, в этих категориях риска и будет нарастать смертность. Нужно еще и учитывать сезонный фактор, связанный с мотоциклистами. У нас на дорогах появилось достаточно большое количество мотоциклистов, и аварии с ними уж точно очень часто заканчиваются летальным исходом. Для них не существует необходимой инфраструктуры, то им можно ездить в междурядье, то нельзя. Поэтому все эти факторы в совокупности складываются в такую картинку летнего перекоса».
Рост числа погибших в ДТП наблюдается также в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Но есть и лидеры по снижению жертв аварий. Это Чечня, Костромская область, Карелия, Санкт-Петербург, Астраханская область.