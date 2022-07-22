За полгода смертность в ДТП выросла в 35 регионах России

«Общий федеральный тренд идет на снижение, а в региональном есть определенные особенности, и здесь разные причины в разных регионах. Есть так называемый эффект базы: в последние два года интенсивность транспортного движения была существенно ниже из-за пандемии. В этом году интенсивность потоков существенно возросла, плюс она возросла из-за того, что некоторое количество внешних поездок перенеслось на внутренние. Это как бы, так скажем, некие предпосылки. А дальше — это степень вовлеченности, готовности регионов к решению проблем. Со стороны федерального центра делается большое количество инвестиций. Просто у ряда губернаторов эта повестка становится самой значимой, и ее доводят до нулевых значений, как, например, в Москве, а есть ряд людей, которые занимаются другими вопросами. Но иногда есть ошибочное ощущение, что если твои дороги привели в порядок, осуществлять дополнительный контроль и работать с правосознанием людей уже больше не надо, инфраструктура решит все. Но это не так».