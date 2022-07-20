Собиравшийся выпускать дешевые авто BAIC решил уйти из России

Государственный машиностроительный холдинг Китая BAIC Group пытался выйти на российский рынок и наладить в стране производство своих автомобилей. Однако марке не удалось договориться ни с одной сборочной площадкой: BAIC хотел запустить сборку дешевых машин, поскольку дорогие было бы сложно продавать, однако вопросы локализации производства так и не были решены. Об этом пишет Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственный источник.

Фото: © BAIC © BAIC

По словам источника, китайская компания «стучалась во все двери», пытаясь выйти на любые сборочные площадки, однако так и не сумела согласовать модельный ряд для России. В связи с этим BAIC отказался от выхода на наш рынок. По крайней мере, такая ситуация сохранится до тех пор, пока концерн не будет готов к большим объемам продаж в ущерб маржинальности.

Одной из последних представленных новинок BAIC стал внедорожник с брутальным дизайном в стиле Jeep Grand Cherokee и Wagoneer. Он имеет рамную конструкцию, подключаемый полный привод с понижающей передачей и тремя блокировками, включая блокировку переднего дифференциала, а также несколько вариантов гибридной силовой установки. Топовый вариант на базе мотора 1.5 может проезжать без дозаправки около 1000 километров.

Кроме того, у BAIC есть в наличии модульная архитектура BMFA, разработанная в партнерстве с Mercedes-Benz. Одной из первых моделей, построенных на этой платформе, стал кроссовер X7, оснащенный «цифровым» интерьером и автопилотом второго уровня.