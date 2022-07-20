Suzuki представила новую Grand Vitara

В начале июля Toyota показала вседорожник Urban Cruiser Hyryder, построенный на платформе Suzuki Vitara. Теперь же настала очередь Suzuki: марка представила в Индии свою версию кроссовера, для которой возродила название Grand Vitara. Ей досталась та же «тележка» Global C и две гибридные силовые установки — «мягкая» и полноценная от Toyota Yaris. Модели-близнецы нацелены на конкуренцию с Hyundai Creta, Kia Seltos и Skoda Kushaq.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Grand Vitara в новом амплуа почти идентична Toyota Urban Cruiser Hyryder: оба кроссовера построены на платформе актуальной «Витары» со стойками McPherson спереди и торсионной балкой сзади. Отличаются близкие родственники оформлением передней части кузова, кормы, обоих бамперов и салона, а также дизайном колесных дисков и шильдиками.

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В оснащении Grand Vitara — 17-дюймовые колесные диски (стальные либо легкосплавные), галогеновая оптика в базовом варианте и светодиодная в «топе». На выбор предложены шесть однотонных расцветок кузова и три двухцветных — они предусмотрены для дорогих версий.

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Максимально оснащенной Grand Vitara положены девятидюймовый экран мультимедийной системы Smart Play Pro+, цифровая приборная панель диагональю семь дюймов и даже цветной проекционный дисплей. Также в списке опций числятся вентиляция передних сидений, панорамная крыша (как утверждают в Suzuki, с самым большим люком в классе), кожаная обивка, аудиосистема Arkamys, запуск с кнопки и управление со смартфона. Число подушек безопасности — от двух до шести в зависимости от исполнения.

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В моторную гамму вошли две гибридные установки. В основе первой — 1,5-литровый мотор Suzuki K15C с 48-вольтовым стартер-генератором, выдающий 103 лошадиные силы и 137 Нм крутящего момента. Пару ему составляет пятиступенчатая механика либо шестидиапазонный автомат с гидротрансформатором, причем для версии с ручной коробкой передач можно выбрать полный привод.

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Второй вариант — это позаимствованный у Yaris полноценный гибрид с бензиновым мотором Toyota M15A-FXE (92 силы, 122 Нм), который в паре с 79-сильным электродвигателем развивает 116 лошадиных сил и сочетается с вариатором eCVT. Также в состав установки входит литий-ионный аккумулятор, позволяющий проезжать до 25 километров на электротяге. А вот привод более мощной установке положен только передний.

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