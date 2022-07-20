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2 часа назад

Новости автомира: Стало известно, на какие автомобили можно будет потратить материнский капитал

Motor.ru

Издание «Известия» рассказало подробности законопроекта, который расширяет возможности использования маткапитала. Наряду с улучшением жилищных условий и вложениями в образование, «детские деньги» можно будет потратить на приобретение нового автомобиля. Специалисты считают, что подобные меры позволят поддержать автомобильную отрасль. При этом использовать средства получится далеко не на любые машины.

Материнский капитал можно будет потратить на покупку нового автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С использованием маткапитала можно будет купить новый легковой автомобиль, произведенный в России. Машина должна иметь три пассажирских места, помимо водительского. Полная стоимость, указанная в договоре купли-продажи или в чеке, не должна превышать два миллиона рублей. При этом максимальная мощность приобретаемого автомобиля составляет 125 лошадиных сил. Машина, купленная на «детские деньги», должна быть обязательно оформлена в общую собственность с ребёнком. В случае перепродажи или переоборудования в первые три года пользования, маткапитал придется вернуть в Пенсионный фонд.

По словам специалистов, указанные параметры в теории подходят для большого количества транспортных средств. Если законопроект начнет действовать в ближайшее время, то под него попадут базовые версии Hyundai Solaris, Kia Rio, или Volkswagen Polo, которые еще есть на складах у дилеров. Однако на практике, учитывая, что правительству потребуется время на подписание документа, материнский капитал можно будет потратить только на модельный ряд АвтоВАЗа.

В конце мая Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила распространить действие маткапитала на покупку автомобиля. Она заявила, что такая поддержка улучшит качество жизни семей в России.

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