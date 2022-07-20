Материнский капитал можно будет потратить на покупку нового автомобиля

Издание «Известия» рассказало подробности законопроекта, который расширяет возможности использования маткапитала. Наряду с улучшением жилищных условий и вложениями в образование, «детские деньги» можно будет потратить на приобретение нового автомобиля. Специалисты считают, что подобные меры позволят поддержать автомобильную отрасль. При этом использовать средства получится далеко не на любые машины.

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С использованием маткапитала можно будет купить новый легковой автомобиль, произведенный в России. Машина должна иметь три пассажирских места, помимо водительского. Полная стоимость, указанная в договоре купли-продажи или в чеке, не должна превышать два миллиона рублей. При этом максимальная мощность приобретаемого автомобиля составляет 125 лошадиных сил. Машина, купленная на «детские деньги», должна быть обязательно оформлена в общую собственность с ребёнком. В случае перепродажи или переоборудования в первые три года пользования, маткапитал придется вернуть в Пенсионный фонд.

По словам специалистов, указанные параметры в теории подходят для большого количества транспортных средств. Если законопроект начнет действовать в ближайшее время, то под него попадут базовые версии Hyundai Solaris, Kia Rio, или Volkswagen Polo, которые еще есть на складах у дилеров. Однако на практике, учитывая, что правительству потребуется время на подписание документа, материнский капитал можно будет потратить только на модельный ряд АвтоВАЗа.