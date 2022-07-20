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1 час назад

Новости автомира: Суд обязал выплатить владелице Tesla 101 000 долларов из-за проблем с автопилотом

Car.ru

Недавно в глобальной Сети появилась информация, что Мюнхенский Суд обязал американский известный автобренд Tesla произвести выплату местной владелице кросса Model X сумму в размере 99 416 евро или 101 000 долларов.

Суд обязал компанию Tesla 101 000 долларов владелице кроссовера Model X
Фото: Car.ru Car.ru

Владелица кроссовера решила обратиться в суд по причине опасных сбоев в функционировании автопилота Tesla Model X. Заказанное транспортное средство женщина получила весной 2017 года.

Через шесть месяцев, во время работы системы, обеспечивающей полуавтономное вождение, начали наблюдаться регулярные сбои. Транспортное средство могло внезапно некорректно распознать препятствие и без причины очень резко осуществить торможение во время движения на автотрассе.

По решению суда, такого рода работа системы электрокара представляет собой опасность для многих участников дорожного движения. Между тем, представители автобренда Tesla делали упор на то, что технология автопилота не предусмотрена для применения в городских условиях. При этом властями было отмечено, что такой оговорки нет в инструкциях по эксплуатации транспортных средств.

Помимо всего прочего, владелица Model X пожаловалась на то, что в автотранспорте плохо срабатывали замки автомобильных дверей. В итоге суд обязал американскую компанию выплатить потерпевшей автовладелице 101 тыс. долл. плюс пять процентов. Ещё в суде постановили компенсацию в 80 процентов судебных возникших издержек истца.

В завершении стоит отметить, что в конце прошлого месяца автопроизводитель Tesla провёл сокращение 200 из 350 сотрудников, которые работали в центре фирмы на территории Сан-Матео. Они занимались доработкой фирменного современного автопилота.

Глава американской корпорации Илон Маск заявил, что в дальнейшем планируется сокращение десяти процентов штата работников Tesla по всему миру. Причиной этого является ожидание негативных моментов в автомобильной отрасли.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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