Porsche выпустила мороженое в фирменных цветах

Porsche решила оригинальным способом напомнить о разнообразии собственной палитры для спорткаров, насчитывающей более 160 цветов. В честь Национального дня мороженого, который отметили в США 17 июля, компания объединилась с брендом мороженого Pretty Cool Ice Cream. Вместе они выбрали из гаммы Porsche самые «съедобные» оттенки, разработали для них соответствующие вкусы, а на упаковку получившихся эскимо поместили знаковые модели немецкой марки.

Фото: motor.ru motor.ru

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Мороженое выпустили в пяти вкусах, для которых взяли готовые названия цветов Porsche: Mint Green, Strawberry Red, Macadamia Metallic, Frozen Berry Metallic, Lime Gold Metallic. К примеру, Mint Green, на упаковку которого попал Porsche 911 964, — это сливочное мороженое с мятным печеньем и оболочкой из окрашенного белого шоколада. Lime Gold Metallic, проиллюстрированный Porsche 718 Boxster, по вкусу напоминает популярный в США лаймовый пай, обернутый в карамельную оболочку.

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В других вкусах использованы натуральная клубника, жареная макадамия и малина. Любопытно, что эскимо со словом Metallic в названии получили соответствующее сияющее покрытие — разумеется, сделанное с использованием только пищевых красителей.

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