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2 часа назад

Новости автомира: Porsche выпустила мороженое в пяти фирменных цветах

Motor.ru

Porsche решила оригинальным способом напомнить о разнообразии собственной палитры для спорткаров, насчитывающей более 160 цветов. В честь Национального дня мороженого, который отметили в США 17 июля, компания объединилась с брендом мороженого Pretty Cool Ice Cream. Вместе они выбрали из гаммы Porsche самые «съедобные» оттенки, разработали для них соответствующие вкусы, а на упаковку получившихся эскимо поместили знаковые модели немецкой марки.

Porsche выпустила мороженое в фирменных цветах
Фото: motor.rumotor.ru
motor.ru

Мороженое выпустили в пяти вкусах, для которых взяли готовые названия цветов Porsche: Mint Green, Strawberry Red, Macadamia Metallic, Frozen Berry Metallic, Lime Gold Metallic. К примеру, Mint Green, на упаковку которого попал Porsche 911 964, — это сливочное мороженое с мятным печеньем и оболочкой из окрашенного белого шоколада. Lime Gold Metallic, проиллюстрированный Porsche 718 Boxster, по вкусу напоминает популярный в США лаймовый пай, обернутый в карамельную оболочку.

motor.ru

В других вкусах использованы натуральная клубника, жареная макадамия и малина. Любопытно, что эскимо со словом Metallic в названии получили соответствующее сияющее покрытие — разумеется, сделанное с использованием только пищевых красителей.

motor.ru

Несмотря на широкие возможности программы персонализации Porsche, творческие клиенты, желающие получить нечто совершенно уникальное, обходятся своими силами. Так, дизайнер Шон Уозерспун сделал из своего Porsche Taycan 4 Cross Turismo в эксклюзивный арт-кар. Он раскрасил универсал в специально разработанные разные цвета, превратив его в подобие «Арлекина» от Volkswagen.

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