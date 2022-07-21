В РФ предложили ставить на учёт ранее лишённых родительских прав

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила вести наблюдение за родителями, лишёнными родительских прав, с целью защиты вновь рождённых детей. Копии обращений на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеются в распоряжении RT.

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Как пояснила Волынец, лишение родительских прав — чрезвычайная мера, которая применяется в тех случаях, когда необходимо защитить ребёнка от его собственных родителей.

В соответствии с положениями ст. 69 Семейного кодекса родители (один из них) могут быть лишены прав, если они, например, уклоняются от уплаты алиментов, злоупотребляют своими родительскими правами, жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними.

При этом, как подчеркнула Волынец, у родителей, лишённых прав, есть возможность вновь иметь детей.

Вместе с тем к таким родителям была ранее применена исключительная мера ответственности в семейном законодательстве, что, по её мнению, является характеризующим признаком с отрицательной стороны.

Собеседница RT добавила, что ей приходится сталкиваться с ситуациями, когда родители, ранее лишённые родительских прав, рожают после этого новых детей, жестоко с ними обращаются, наносят увечья вплоть до смертельного исхода.

«Как уполномоченный по правам ребёнка, считаю необходимым вести наблюдение за родителями, лишёнными родительских прав, в отношении вновь рождённых детей. Прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной постановки их на межведомственный учёт», — говорится в тексте обращения.