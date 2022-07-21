Что известно о Haval Dargo нового поколения

Китайские СМИ узнали о разработке следующего поколения модели Haval Dargo, она же DaGou или Big Dog. Примечательно, что кроссовер вышел на рынок сравнительно недавно и пока даже не успел пережить первый рестайлинг, а Haval уже думает над новой генерацией. Можно предположить, что для Dargo готовят лишь масштабное обновление, которое ошибочно называют вторым поколением. Так или иначе, некоторые подробности о новинке уже имеются.

Фото: © Haval © Haval

Как сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на портал Cheshi, Haval намерен пересмотреть дизайн экстерьера и интерьера DaGou, а также расширить линейку за счет гибридной модификации. Называют и примерную стоимость новинки — около 120 тысяч юаней или чуть меньше 1 миллиона рублей по курсу сегодняшнего дня. Для сравнения, Dargo актуального поколения стоит в России от 3,2 миллиона рублей.

соцсети / Независимый рендер будущего Haval Dargo/Big Dog

Будущему гибридному Dargo прочат установку от другой модели Haval, Shenshou (Monster). В ее состав войдут «турбочетверка» GW4B15D объемом 1,5 литра мощностью 154 лошадиные силы и электродвигатель. Суммарно они будут развивать порядка 243 сил. Известно, что кроссовер Haval Shenshou с такой установкой расходует примерно 5,5 литра топлива на 100 километров пути.