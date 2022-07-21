Audi вывела на испытания кроссовер Q6 e-tron

СМИ отслеживали ход различных предсерийных тестовых автомобилей Audi Q6 e-tron с весны 2021 года, но мы впервые увидели его купе-кроссовер.
Автомобиль обернут в непроницаемый камуфляж, скрывающий его истинные размеры и элементы стиля, но мало кто сомневается, что это автомобиль Sportback. Как и другие купеобразные кроссоверы, он имеет наклонную крышу и меньший багажник, что неизбежно связано с форм-фактором.
Интересно отметить, что сам факт того, что Audi разработала купеобразный Sportback EV, может свидетельствовать о том, что Porsche работает над аналогичным стилем кузова для своего Macan EV. В конце концов, у них одна и та же платформа и трансмиссия.