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27 минут назад

Новости автомира: Audi вывела на испытания кроссовер Q6 e-tron

ПроКроссовер.ру

СМИ отслеживали ход различных предсерийных тестовых автомобилей Audi Q6 e-tron с весны 2021 года, но мы впервые увидели его купе-кроссовер.

Audi вывела на испытания кроссовер Q6 e-tron
Фото: ‎Motor1.com‎Motor1.com

Автомобиль обернут в непроницаемый камуфляж, скрывающий его истинные размеры и элементы стиля, но мало кто сомневается, что это автомобиль Sportback. Как и другие купеобразные кроссоверы, он имеет наклонную крышу и меньший багажник, что неизбежно связано с форм-фактором.

Интересно отметить, что сам факт того, что Audi разработала купеобразный Sportback EV, может свидетельствовать о том, что Porsche работает над аналогичным стилем кузова для своего Macan EV. В конце концов, у них одна и та же платформа и трансмиссия.

Автоновости,Audi,Porsche,
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