Бренд Suzuki возродил модель Grand Vitara

Японский автопроизводитель Suzuki представил новый кроссовер Grand Vitara для рынка Индии, сообщает пресс-служба бренда. Автомобиль с таким названием уже был в модельном ряду марки, но его сняли с производства в 2017 году.

Фото: Suzuki Suzuki

Длина новинки составляет 4345 мм, ширина — 1795 мм, высота — 1645 мм. Колесная база достигает 2600 мм. Внешне автомобиль отличается оригинальной двухъярусной оптикой и массивной решеткой радиатора. В задней части фонари соединены между собой светодиодной полосой. В салоне установлены два дисплея (от 7 до 9 дюймов для медиасистемы и 7 дюймов для панели приборов), климат-контроль, камеры кругового обзора и акустическая система Arkamys.

Базовая версия кроссовера получила бензиновый двигатель объемом 1,5-литра и мощностью 103 л. с. Коробки передач — пятиступенчатая механическая и шестиступенчатая автоматическая. Привод — передний или полный.

Кроме того, автомобиль будет доступен с гибридной силовой установкой, состоящей из 1,5-литрового двигателя, электромотора и вариатора. Отдача такого агрегата составляет 115 л.с.