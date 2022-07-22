Новая разработка «Калашникова» остановит автомобиль за несколько секунд

Специалисты Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), входящего в концерн «Калашников», разработали новое устройство дистанционной остановки автомобилей. Новая система под названием «Диана» позволяет останавливать машины на дистанции до 150 метров в течение нескольких секунд. Разработку представят на фестивале «Открытая Росгвардия», который пройдет с 22 по 23 июля на ВДНХ.

Фото: © «Калашников» © «Калашников»

В отличие от подобных устройств типа «Ёж», новая разработка работает иначе. При наезде автомобилем на «Диану» в покрышке машины остается часть конструкции устройства, которая не позволяет транспортному средству продолжить движение. По словам представителей института, при создании новой системы, учитывались пожелания сотрудников правоохранительных органов, которые хотели, чтобы после наезда на устройство, автомобиль останавливался в пределах 100-150 метров.

Подготовить «Диану» к работе можно за несколько секунд. Однако разработчики планируют усовершенствовать технологию, чтобы систему можно было разложить выстрелом из пиропатрона. Подобная модернизация позволит сотрудникам ведомств раскидывать изделие на ходу во время погони. Официальная премьера «Дианы» пройдет на ВДНХ 22 и 23 июля в рамках фестиваля «Открытая Росгвардия».