Следующий масштабный выпуск Lada Largus планируется в декабре

Накануне АвтоВАЗ сообщил, что планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Речь идет о 1 800 авто.

Фото: АвтоВАЗ АвтоВАЗ

Стало известно, что следующий масштабный запуск данной модели планируется на декабрь месяц текущего года. Как информирует паблик Avtograd news, если данный прогноз в силу определенных обстоятельств не удастся претворить в жизнь, конвейер В0 ожидает режим простоя до марта 2023 года, с возможной консервацией линий сборки.

Напомним, производство Lada Granta было возобновлено 8 июня, а Lada Niva вернулась на конвейер 12 июня. Granta и Niva собираются в упрощенной версии, без сложной электроники, подушек безопасности и системы "ЭРА-ГЛОНАСС".