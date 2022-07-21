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3 часа назад

Новости автомира: следующий масштабный выпуск Lada Largus планируется в декабре

Российская Газета

Накануне АвтоВАЗ сообщил, что планирует выпустить ограниченную партию Lada Largus из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Речь идет о 1 800 авто.

Следующий масштабный выпуск Lada Largus планируется в декабре
Фото: АвтоВАЗАвтоВАЗ

Стало известно, что следующий масштабный запуск данной модели планируется на декабрь месяц текущего года. Как информирует паблик Avtograd news, если данный прогноз в силу определенных обстоятельств не удастся претворить в жизнь, конвейер В0 ожидает режим простоя до марта 2023 года, с возможной консервацией линий сборки.

Напомним, производство Lada Granta было возобновлено 8 июня, а Lada Niva вернулась на конвейер 12 июня. Granta и Niva собираются в упрощенной версии, без сложной электроники, подушек безопасности и системы "ЭРА-ГЛОНАСС".

Перезапуск сборки Lada Vesta на ижевской площадке запланирован на первый квартал 2023 года.

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