Honda выпустила новое поколение Civic Type R

Японская компания Honda выпустила новое поколение хетчбэка Civic Type R 2023 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба бренда. Модель станет самым мощным Type R из когда-либо существовавших.

Фото: Honda Honda

Отмечается, что новый Civic Type R стал ниже и шире предыдущей модели. Кузов стал легче и жестче за счет применения новых материалов. Автомобиль получил более агрессивный бампер, большой воздухозаборник, антикрыло на двери багажника и диффузор. В салоне установлены спортивные сиденья с интегрированными подголовниками и отверстиями под многоточечные ремни, кожаное рулевое колесо, а также большой монитор мультимедийной системы.

Главными целями инженеров были как скорость, так и управляемость автомобиля, поэтому Civic Type R получил, к примеру, мощные тормозные механизмы Brembo и 19-дюймовые колесные диски. Компания подтвердила, что хетчбэк будет оснащаться тем же мотором, что и предыдущее поколение модели, однако силовой агрегат будет существенно доработан.