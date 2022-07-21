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2 часа назад

Новости автомира: белорусы готовы заменить в России западных производителей фар

Motor.ru

Белорусский завод светотехнической продукции для автотранспорта «Руденск» намерен импортозаместить ушедших европейских поставщиков оптики — как на родине, так и в России. «Руденск», расположенный в одноименном поселке Пуховичского района, уже обеспечивает продукцией российские УАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ и других производителей. Теперь же завод готов полностью заменить оптику ушедших на фоне санкций компаний, сообщает Нетипичный АвтоВАЗ Вконтакте.

Белорусы готовы заменить в России западных производителей фар
Фото: © ОАО «Руденск»© ОАО «Руденск»

Разработан инвестиционный план импортозамещения, который сейчас находится на согласовании в белорусском Министерстве промышленности. Согласно ему, завод будет изготавливать собственные аналоги светотехники, которую раньше закупали у немецких, польских и французских фирм. Это будут универсальные фары дальнего и ближнего света, светодиодные, ламповые либо линзованные. Ими можно будет оборудовать как коммерческий транспорт, так и пассажирские и сельскохозяйственные машины.

Сырье для изготовления белорусской оптики по-прежнему будет поставляться из-за границы. Однако ввозить его будут не из Европы, как раньше, а из Китая, Индии и самой России.

Светотехника «Руденска» отливается из пластмассы, проходит вакуумную металлизацию с напылением алюминия, вольфрама, хрома и других металлов. Собранное изделие тестируется в лаборатории, где его подвергают различным испытаниям. Три часа работу фары проверяют при температурах от +85 до -60 градусов Цельсия, четверо суток — при 96-процентной влажности и 45 градусах тепла. Также проводятся механические проверки.

В начале июля в Ставропольском крае сфотографировали «антикризисную» версию автобуса ПАЗ, которая проходила дорожные испытания. Внимание очевидцев привлекли классические семидюймовые фары советского образца, которые устанавливали на автобусы с 1989 по 2014 год.

Автоновости,УАЗ,Автоваз,
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