Россиянам сообщили о риске конфискации автомобиля

Власти РФ могут внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), предусматривающие конфискацию автомобиля в пользу государства у водителей, которые были ранее замечены в состоянии алкогольного опьянения за рулем. Об этом заявил агентству «Прайм» заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

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По его словам, данный вопрос пока лишь обсуждают. Затрагивается и возможность изымать транспортные средства у водителей, устроивших ДТП в нетрезвом состоянии.

Адвокат напомнил о том, что в настоящее время изымать машину могут в некоторых случаях по решению суда. Скорее, данную меру применяют в случае совершения особо тяжких преступлений коррупционной направленности, подчеркнул Миронов.

Также бывают ситуации с арестом автомобилей, указал специалист. Он может быть наложен судом по ходатайству дознавателя или следователя.

Нередки случаи, когда автомобиль остается у законного владельца, однако все же зачастую машину отправляют на специальную стоянку как вещественное доказательство.

Арест может быть снят до суда, когда во время предварительного следствия удается доказать, что владелец машины не причастен к преступлению и само транспортное средство не было орудием этого правонарушения, пояснил адвокат.

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