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1 час назад

Новости автомира: Ford перестал принимать заказы на Focus и Fiesta

Motor.ru

Ford Motor Co. перестал принимать заказы на две ключевые модели — Focus и Fiesta — по всей Европе. Как сообщает Automotive News Europe, производитель продолжает испытывать сложности из-за перебоев в поставках микроэлектроники, которые ранее уже вынуждали его останавливать заводы. Проблемы привели к росту очередей за самыми популярными версиями до 12 месяцев, что вынуждает Ford свернуть продажи до тех пор, пока ситуация не улучшится.

Ford перестал принимать заказы на Focus и Fiesta
Фото: © Ford© Ford

Ford взял паузу в приеме заказов, чтобы выполнить уже набранные и использовать имеющиеся производственные мощности «наилучшим образом», сказал представитель компании. На фабрике в немецком Зарлуи, где собирают Focus, заявили, что загружены заказами до конца года, и новые удастся выполнить не ранее следующей весны.

Из-за нехватки сборочных деталей в нынешнем году завод выпустит около 117 тысяч «Фокусов» — на 78 тысяч меньше, чем планировалось изначально. План на 2023 год Ford пока не корректирует: он остается на уровне 143 тысяч экземпляров. Однако реальный результат будет зависеть от продолжающегося кризиса с поставками деталей, а также ситуации на рынке энергоносителей.

Оба завода — и в Зарлуи (Focus), и в Кельне (Fiesta) — уже корректировали рабочие графики в начале весны, когда на заводы перестали поступать детали для «сложной» электроники. Автопром борется с нехваткой полупроводников практически с самого начала пандемии, а 2022 год принес новые разрывы цепочек поставок и усложнение логистики.

Автоновости,Ford,
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