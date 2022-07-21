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1 час назад

Новости автомира: в Россию привезут четыре модели Hongqi. Среди них есть седаны

Motor.ru

Премиальные автомобили Hongqi уже поставляют в Россию несколько дилеров, например, «ЭлектроКарс Рус» и «Тринити Авто» — они принимают заказы на люксовый электрический внедорожник E-HS9. Однако уже в этом году марка намерена выйти на российский рынок официально, и, по информации портала «Китайские автомобили», она предложит четыре модели: седаны H5 и H9, электрический кроссовер E-HS9 и бензиновый SUV под названием HS5.

В Россию привезут четыре модели премиального бренда Hongqi
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Марка Hongqi («Хунци», или «Красное знамя») входит в государственный концерн FAW и выпускает как представительские модели для китайской элиты и чиновников (из-за чего ее часто сравнивают с российским Aurus), так и массовые автомобили средней ценовой категории. В конце июня появилась информация о том, что FAW намерен официально привезти Hongqi в Россию, причем это произойдет до конца нынешнего года.

Ближе к запуску новой для российского рынка марки появились и подробности о модельном ряде. Он будет включать четыре модели, среди которых будут и седаны.

Hongqi H5 нового поколения

Первый из них — это H5, который может составить конкуренцию Toyota Camry. В Китае эта модель недавно сменила поколение, перебралась на платформу собственной разработки FAW и предлагается по цене от 173 тысяч юаней (1,4 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Hongqi H9

Второй — более крупный Hongqi H9, который стоит от 330 тысяч юаней. То есть он на треть дешевле немецких конкурентов — Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series.

Hongqi E-HS9

Также в линейку войдут два кроссовера, один из них — уже знакомый россиянам E-HS9 с электрической силовой установкой, а второй, HS5, с двухлитровым двигателем мощностью 224 лошадиные силы. Эта модель будет представлена в одном классе с Hyundai Santa Fe.

Hongqi HS5

В какой последовательности эти модели появятся в России, пока не сообщается. По собственной информации «Китайских автомобилей», несколько несколько экземпляров уже ввезены в Россию для сертификационных испытаний.

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