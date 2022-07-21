Раскрыто влияние климата России на дальность хода электромобиля

«Дорожные условия, эффективность рекуперации энергии в силовой установке, т. е. когда происходит частичный возврат энергии, затраченной ранее на передвижение электромобиля, рельеф местности, температура окружающей среды, режим вождения — все это существенно важные показатели, влияющие на дальность хода электрокара. Связано это как с низкой эффективностью при неоптимальных температурах, так и с использованием кондиционера или отопителя для поддержания оптимальной температуры в салоне автомобиля», — заявил кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой «Автомобили и технологические машины» Евгений Генсон.