Раскрыто влияние климата России на дальность хода электромобиля

Сложные природно-климатические условия могут быть одной из причин медленного развития рынка электромобилей в России, говорится в исследовании ученых Пермского Политеха, которое было опубликовано в сборнике «Химия. Экология. Урбанистика» 2022 года.
Если ранее была установлена лишь качественная зависимость энергопотребления электрокаров от внешних факторов, вроде слишком низких или слишком высоких температур, то теперь можно говорить и о количественных закономерностях, утверждают ученые.
«Дорожные условия, эффективность рекуперации энергии в силовой установке, т. е. когда происходит частичный возврат энергии, затраченной ранее на передвижение электромобиля, рельеф местности, температура окружающей среды, режим вождения — все это существенно важные показатели, влияющие на дальность хода электрокара. Связано это как с низкой эффективностью при неоптимальных температурах, так и с использованием кондиционера или отопителя для поддержания оптимальной температуры в салоне автомобиля», — заявил кандидат технических наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой «Автомобили и технологические машины» Евгений Генсон.
По его словам, снижение дальности хода электрокара может достигать 40% в холодные или жаркие дни.
Среди других факторов, влияющих на развитие отрасли электромобилей в РФ, были также названы большая протяженность страны, маленькое количество станций для подзарядки, а также низкая проработкая проблемы определения реального запаса хода на одном заряде батареи.