В Россию начнут поставлять автозапчасти из Мелитополя

Завод в Мелитополе планирует начать поставлять в Россию автотракторные запчасти, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора предприятия Юрия Щадрина. Украинское правительство ранее наладило на предприятии производство оружия, однако теперь производитель планирует продать это оборудование и заняться выпуском автокомпонентов. Вывод продукции завода на российский рынок должен состояться в ближайшее время, то точные сроки пока не определены.

Фото: © КамАЗ © КамАЗ

Мелитопольский завод выпускал 80- и 120-миллиметровые минометы на протяжении двух лет по заказу Минобороны Украины, сказал Щадрин. Однако сейчас производство оружия прекращено, и руководство предприятия решает, как поступить со станком, который не нужен для выпуска автокомпонентов.

Завод вернулся к выпуску запчастей для сельскохозяйственной и автомобильной техники, но теперь изготавливает их в больших объемах, отметил глава предприятия. Переговоры с российскими компаниями уже ведутся, также руководство рассматривает поставки в Белоруссию — в частности, на Минский тракторный завод.

«Раньше в РФ мы поставляли процентов 30 своей продукции, теперь это будет 100 процентов», — заключил Щадрин.