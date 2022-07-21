Жизнь без Chery: Cowin готовит крутые кроссоверы

В 2018 году Chery решила избавиться от убыточных активов, в числе которых были марки Qoros и Cowin. Последняя, как оказалось, продолжает существование и готовится к возрождению.

Фото: Cowin Xuanyue Cowin Xuanyue

Cowin теперь переименована в Kaiyi Auto, но только в английской версии, а китайское наименование бренда, пишет CarNewsChina, осталось прежним. Логотип подвергся редизайну: рога буйвола перерисовали и лишили старомодной овальной окантовки.

Первенцем новинки стал 7-местный кроссовер Xuanyue (FX12). Известно, что для модели предусмотрены бензиновые турбомоторы объёмом 1,6 и 2,0 литра, в будущем планируется выпуск версий с подзаряжаемой гибридной трансмиссией.

Компоновка сидений выполнена по формуле "2+2+3". Аналоговых кнопок практически нет. Панель приборов представлена на экране, мультимедиа имеет большой дисплей и заметный наклон в водительскую сторону. Больше подробностей о кроссовере появится через несколько дней - презентация обновок Kaiyi Auto запланирована на 22 июля.

Cowin Xuanyue

На ней китайцы также покажут концепт-кроссовер, вероятно, являющийся предвестником флагманской модели.

Cowin начал свою деятельность в 2014 году в качестве суббренда Chery, который выпускал седаны и кроссоверы на базе старых моделей материнской компании. Cтавка была сделана на доступность, но китайский рынок этого не оценил, поэтому низкие продажи стали причиной расставания Chery с "дочкой".

Cowin Xuanyue

Контрольный пакет акций продали коммерческой фирме правительства провинции Ибинь (50,5%), полпроцента бумаг досталось фирме Sichuan Yibin Push Group. При этом Chery всё ещё в деле: она отвечает за инжиниринг. Новый виток в развитии Kaiyi Auto может оказаться более удачным, ведь теперь компания решила "бить" по молодёжи.