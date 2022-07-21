«Кама» поможет «Москвичу» создать электромобиль

«КамАЗ активно работает с китайской компанией JAC, есть версия, что это будет сильно переделанный продукт JAC. Поскольку пока реальных прототипов мы не видели, испытания реальных автомобилей мы не видели, значит, нужно подождать, когда это выйдет в производство, и выйдет в назначенные сроки. Наверное, это сейчас больше политический проект для руководства страны, для руководства Москвы. Поэтому, наверное, сделают все, чтобы он вышел в назначенные сроки. В Москве проблема с инфраструктурой очень активно решается, строятся электрозаправки, как грибы после дождя. У меня недалеко от дома недавно появилась такая электрозаправка практически на пустом месте, поэтому, я думаю, что к 2024 году, если захотеть, сеть электрозаправок в Москве построить успеют. Вопрос в том, способна ли машина будет к какому-то хотя бы минимальному междугороднему перемещению».