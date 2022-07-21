«Кама» поможет «Москвичу» создать электромобиль

Возможным партнером столичного завода «Москвич» может стать стартап «Кама», который занимается разработкой электромобилей. Предполагается, что наработки «Камы» могут стать платформой для выпуска электромобилей под маркой «Москвич». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники. Планируется, что полный цикл производства электромобилей может быть запущен в 2024 году.
Стартап «Кама» принадлежит генеральному директору КамАЗа Сергею Когогину и бизнесмену Рубену Варданяну. Компания показала первый прототип одноименного электромобиля еще в 2020 году. Прототипа же электрокара «Москвич» мы пока не видели, говорит автоэксперт Роман Гуляев:
«КамАЗ активно работает с китайской компанией JAC, есть версия, что это будет сильно переделанный продукт JAC. Поскольку пока реальных прототипов мы не видели, испытания реальных автомобилей мы не видели, значит, нужно подождать, когда это выйдет в производство, и выйдет в назначенные сроки. Наверное, это сейчас больше политический проект для руководства страны, для руководства Москвы. Поэтому, наверное, сделают все, чтобы он вышел в назначенные сроки. В Москве проблема с инфраструктурой очень активно решается, строятся электрозаправки, как грибы после дождя. У меня недалеко от дома недавно появилась такая электрозаправка практически на пустом месте, поэтому, я думаю, что к 2024 году, если захотеть, сеть электрозаправок в Москве построить успеют. Вопрос в том, способна ли машина будет к какому-то хотя бы минимальному междугороднему перемещению».
Ранее сообщалось, что КамАЗ и правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве в области развития легкового транспорта и производства отечественных электромобилей. Планировалось, что КамАЗ выступит техническим партнером проекта.