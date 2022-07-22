Москва пытается спасти каршеринг

«Это явно позитивная новость для отрасли. Город пытается помочь компаниям пережить и тот кризис, который был вызван пандемией и ее последствиями, и тот кризис, который происходит сейчас. В целом такое снижение стоимости позволит всем операторам суммарно сэкономить в среднем примерно полмиллиарда рублей в год, это очень хорошая цифра для них. Есть и второе достаточно значимое нововведение. Если раньше автомобили старше трех лет должны были выводиться из парка, то теперь этот срок продлили еще на год, а также позволили выдавать парковочные разрешения на автомобили старше одного года. Для Москвы, для пользователей каршеринга в Москве это напрямую означает, что они еще проездят на французских, немецких и итальянских автомобилях какое-то время. И для бизнеса это возможность сохранить свою роль и не увеличивать цену. Если бы не было никаких мер поддержки, цены, скорее всего, уже бы улетели вверх. Город находится в постоянном контакте с представителями компаний, и они вместе пытаются, насколько я понимаю по тому, что было сегодня заявлено, найти какие-то решения, которые позволят удержать цены на месте, либо чтобы был какой-то незначительный рост, некритичный для пользователей, на это и направлены такие меры поддержки. В любом случае, по моим предположениям, делать прогнозы — дело неблагодарное, но к концу года цены могут подрасти в коридоре до 20-25%».