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2 часа назад

Новости автомира: Москва пытается спасти каршеринг

BFM.RU

Государственная поддержка должна помочь каршеринговым компаниям адаптироваться к новым условиям и сохранить автопарк на уровне 30 тысяч автомобилей. В среднем в Москве на каршеринговых автомобилях совершается более 130 тысяч поездок в сутки.

Москва пытается спасти каршеринг
Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»Денис Воронин/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин вдвое снизил стоимость парковочных разрешений для каршеринговых компаний — с 30 тысяч до 15 тысяч рублей в год. Также увеличили срок действия парковочных разрешений с трех до четырех лет, и теперь можно оформить парковочное разрешение на автомобили не старше двух лет (раньше можно было не старше одного года).

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Как заявили в правительстве Москвы, государственная поддержка поможет каршеринговым компаниям адаптироваться к новым условиям и сохранить автопарк на уровне 30 тысяч автомобилей.

Поддержка государства поможет немного сдержать цены на услуги каршеринга, говорит издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев:

«Это явно позитивная новость для отрасли. Город пытается помочь компаниям пережить и тот кризис, который был вызван пандемией и ее последствиями, и тот кризис, который происходит сейчас. В целом такое снижение стоимости позволит всем операторам суммарно сэкономить в среднем примерно полмиллиарда рублей в год, это очень хорошая цифра для них. Есть и второе достаточно значимое нововведение. Если раньше автомобили старше трех лет должны были выводиться из парка, то теперь этот срок продлили еще на год, а также позволили выдавать парковочные разрешения на автомобили старше одного года. Для Москвы, для пользователей каршеринга в Москве это напрямую означает, что они еще проездят на французских, немецких и итальянских автомобилях какое-то время. И для бизнеса это возможность сохранить свою роль и не увеличивать цену. Если бы не было никаких мер поддержки, цены, скорее всего, уже бы улетели вверх. Город находится в постоянном контакте с представителями компаний, и они вместе пытаются, насколько я понимаю по тому, что было сегодня заявлено, найти какие-то решения, которые позволят удержать цены на месте, либо чтобы был какой-то незначительный рост, некритичный для пользователей, на это и направлены такие меры поддержки. В любом случае, по моим предположениям, делать прогнозы — дело неблагодарное, но к концу года цены могут подрасти в коридоре до 20-25%».

Как заявил глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов, каршерингом активно пользуются более миллиона человек. В среднем в Москве на каршеринговых автомобилях совершается более 130 тысяч поездок в сутки.

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